به گزارش خبرگزاری مهر از منامه ، "شیخ خالد" وزیر خارجه بحرین در این دیدار با اشاره به تبادل سفرها ودیدارهای مختلف بین مسئولین دوکشور بویژه سفر موفقیت آمیز منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به بحرین جهت شرکت در اجلاس امنیتی منامه و سفر اخیر هیئت پارلمانی بحرین به ریاست شیخ خلیفه الظهرانی رئیس مجلس نمایندگان بحرین به جمهوری اسلامی ایران و دیدار هیئت با مقامات عالیرتبه کشورمان، ضمن موفق توصیف نمودن این سفرها، روابط بین دوکشور دوست وبرادر ایران وبحرین را روبه پیشرفت وگسترش توصیف ودراین خصوص به سفیر تبریک گفت.

شیخ خالد با اشاره به ناکامی نشست اخیر مذاکرات مجموعه (1+5) و عدم دستیابی به اجماعی پیرامون موضوع هسته ای ایران گفت: ما همیشه اعلام کرده ایم که استفاده از فناوریهای روز و مدرن، بویژه در زمینه استفاده از علوم هسته ای در زمینه های صلح آمیز حق ایران است. ایران کشور بزرگ وهمسایه ما است، ایران برای ما مهم است و ما خواهان نیستیم به ایران هیچگونه آسیبی برسد.

وی افزود : امروزه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای فناوری هسته ای مطرح است و دیگر کسی نمی تواند بگوید ایران حق ندارد از انرژی هسته ای صلح آمیز استفاده کند. این حق ایران است که مانند سایر کشورها از انرژی هسته ای در زمینه های علمی و صلح آمیز بهره مند گردد.

دکتر حسین امیرعبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین نیز طی این دیدار ضمن مروری بر آخرین تحولات دوجانبه فیمابین دوکشور و چگونگی توسعه هرچه بیشتر روابط در عرصه های مختلف در راستای حفظ منافع دوکشور و دوملت، سایر مسایل منطقه ای و بین المللی مورد اهتمام را مورد بحث وبررسی قرار داد.