ترافیک پدیده ای نوظهور در بومهن/ پیشرفت 80 درصدی کمربندی

به گزارش خبرنگار مهر در بومهن، یکی از محرومترین شهرهای شمال شرق استان تهران را می توان شهر بومهن دانست که نسبت به مناطق اطراف خود روند پیشرفت کندتری داشته و اهالی آن با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند یکی از این معضلات پدیده نوظهور ترافیک است.

ترافیک واژه نام آشنای پایتخت نشینان است در گذشته ای نه چندان دور مفهومی برای معابر شمال شرق استان استان تهران نداشت اما با گسترش شهرک سازی در این مناطق و گسیل سرریز جمعیت کلانشهر تهران، اینک خیابانهای شهرهایی مانند بومهن، رودهن و دماوند با معضل ترافیک شهری روبرو هستند.

بخشدار بخش مرکزی تهران پیرامون ترافیک بومهن به خبرنگار مهر گفت: این معضل پدیده جدیدی در شهر بومهن نبوده و از گذشته نیز ترافیک این شهر از عصر چهارشنبه آغاز شد و تا صبح جمعه ادامه میافت زیرا طی این دو روز شهروندان ساکن در تهران برای تفریح به مناطق شمالی کشور مراجعه می کردند.

محسن مصلحی شاد ادامه داد: اما این ترافیک زمانی به اوج می رسید که تمامی این مسافران قصد بازگشت به منازل خود در یک روز واحد را داشتند تا جایی که این آهستگی حرکت خودروها به خستگی رانندگان و پیاده شدن آنها جهت استراحت می انجامید.

این مسئول با تشریح اقدامات رفع معضل ترافیک خاطرنشان کرد: برای برون رفت از این پدیده اقداماتی نظیر تعریض پل انتهای بومهن و جاجرود، نصب روشنایی در حد فاصل جاجرود تا اتوبان شهید بابایی، پی ریزی یک رویه کامل آسفالت از تهران تا بومهن و احداث آزادراه تهران - پردیس انجام شد.

وی یادآور شد: ساخت و احداث کمربندی در بومهن به طور کامل مشکل ترافیک این شهر را برطرف خواهد کرد زیرا دیگر ترددی برای رسیدن به شمال از داخل بومهن صورت نخواهد گرفت.

مصلحی شاد همچنین با تاکید بر تغییر محل و روز بازار هفتگی بومهن افزود: به دلیل تلاقی زمان اوج ترافیک با روز بازار هفتگی بومهن و جانمای نامناسب صورت گرفته تغییر روز و مکان آن امری ضروریست.

احداث کمربندی تنها راهکار رفع معضل ترافیک

شهردار شهر بومهن نیز احداث کمربندی را تنها راه چاره ترافیک این شهر دانست و بیان داشت: ساخت کمربندی بومهن از سمت جنوب پیشرفتی 80 درصدی داشته و قریب به یقین تا پایان سال قابل بهره برداریست.

محمدرضا آهنگران با اشاره به تدابیر مقطعی گریز از این معضل ادامه داد: شهرداری قصد داشت تا با ایجاد چند سامانه دور برگردان از بار خوروهای در حال تردد بکاهد اما اداره راه به دلیل عرض کم جاده با این درخواست موافقت نکرد همچنین از طریق نامه نگاریهایی با مسئولان استانی، طرح احداث کمربندی از انتهای بومهن تا ابتدای فاز چهار شهر پردیس را ارائه کردیم ولی تاکنون به این پیشنهاد ترتیب اثری داده نشده است.

این مسئول ادامه داد: وسایل نقلیه در مسیر جاده ترانزیتی آبعلی برای رسیدن به دو راهی رودهن و دماوند مجبورند از گلوگاه شهر بومهن عبور کنند که گذر از این معبر تنگ و نامناسب ترافیک بومهن را موجب می شود.

وی جابجایی مکانی بازار هفتگی بومهن و انتقال آن به محلی دیگر و نیز تغییر روز آن از پنجشنبه به روزی دیگر را در دست بررسی اعلام کرد.