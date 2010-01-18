معاون اوباما: به هیئت پاکسازی بعثی ها اعتماد نداریم/عراق: مداخله نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، جو بایدن معاون رئیس جمهوری عراق در تماس تلفنی با ایاد السامرایی رئیس پارلمان عراق در اظهاراتی مداخله جویانه و در عین حال تهدیدآمیز گفت آمریکا به هیئت بازخواست و عدالت(هیئت پاکسازی بعثی ها) اعتماد ندارد.

بایدن با دخالت آشکار در کار نهاد مستقل و قانونی همچون هیئت بازخواست و عدالت، به حمایت علنی از نامزدهای رد صلاحیت شده ای پرداخت که بر اساس قانون اساسی عراق به جرم داشتن گرایش بعثی و تبلیغ بعثیهای صدامی حق مشارکت در انتخابات پارلمانی را ندارند.

معاون اوباما خواستار لغو تصمیمات قانونی هیئت بازخواست و عدالت عراق و شرکت نامزدهای رد صلاحیت شده مرتبط با بعثی ها در انتخابات پارلمانی آتی شد.

بایدن در این تماس تلفنی، تحولات روند سیاسی عراق و فضاهای پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی آتی را با ایاد السامرایی بررسی کرد.

معاون اوباما به صراحت اعلام کرد هیچ اعتمادی به هیئت پاکسازی بعثی ها(بازخواست و عدالت) ندارد .

وی پیشهاد کرد عملیات پاکسازی بعثی ها پس از انتخابات آتی برگزار شود تا نامزدهای رد صلاحیت شده تعهداتی مبنی بر برائت از حزب بعث و محکومیت تمام جنایات سابق را ارائه کنند.

سامرایی نیز در واکنش به این مداخله آشکار آمریکا، تاکید کرد هیئت بازخواست و عدالت و کمیسیون عالی مستقل انتخابات از نهادهای مستقلی هستند که نمی توان در کار آنها جز بر اساس ضوابط قانونی دخالت کرد.

سامرایی پیش از این تماس با کریستوفر سفیر آمریکا در بغداد دیدار کرد که طی آن تصمیمات هیئت بازخواست و عدالت در رد صلاحیت بیش از 500 نامزد انتخابات که مشمول قانون پاکسازی حزب بعث شده اند، مورد بررسی قرار گرفت.

سفیر آمریکا نیز در موضعی مداخله جویانه درباره تاثیر رد صلاحیت نامزدهای بعثی بر فضاهای سیاسی عراق و همچنین جدول عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق در پایان سال آینده میلادی هشدار داد.

معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین در تماس تلفنی با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق، از رد صلاحیت نامزدهای بعثی ابراز نگرانی کرد.

در این تماس تلفنی، طرفین بر اهمیت روابط دوجانبه میان بغداد و واشنگتن و ضرورت توسعه آن تاکید کردند.

انتظار می رود هیئت بازخواست و عدالت، اسامی حدود 650 نامزد انتخابات را که به سبب ارتباط با حزب بعث منحله یا تبلیغ رژیم بعثی سابق رد صلاحیت شده اند، روز سه شنبه(فردا) تحویل کمیسیون عالی مستقل انتخابات دهد.

دخالتهای آشکار آمریکا در امور عراق و حمایت از نامزدهای رد صلاحیت شده به سبب ارتباط با بعثی ها در حالی است که مردم عراق در استان ناصریه، حمایت خود را از تصمیمات هیئت پاکسازی بعثی ها(بازخواست و عدالت) اعلام کردند.

اندیشمندان و شخصیتهای سیاسی استان ناصریه از تصمیمات هیئت بازخواست و عدالت در جهت پاکسازی روند سیاسی و مراکز تصمیم گیری از وجود بعثی ها حمایت کردند.

این در حالی است که وائل عبداللطیف نماینده مستقل پارلمان عراق، درخواستهای برخی کشورهای خارجی از جمله آمریکا برای لغو تصمیمات هیئت پاکسازی بعثی ها را دخالت در امور عراق دانست و آن را به شدت محکوم کرد.

وی خاطر نشان کرد : درخواستهای بین المللی برای لغو تصمیمات هیئت بازخواست و عدالت در رد صلاحیت نامزدهای دارای گرایش بعثی، غیر قابل قبول و دخالت آشکار در امور داخلی عراق است.

عبداللطیف در عین تصریح کرد این درخواستها نتیجه و نفعی برای هیچ کس ندارد.

این نماینده پارلمان عراق درباره هیاهو و سر و صدایی که نامزدهای رد صلاحیت شده با حمایت رسانه های عربی و طرفدار بعثی بر ضد هیئت بازخواست و عدالت به عنوان یک نهاد قانونی به راه انداخته اند، خاطر نشان کرد : هیئت بازخواست و عدالت یک نهاد مستقل قانونی است و هیچ کس نباید در تصمیمات آن دخالت کند.



انتخابات پارلمانی عراق قرار است هفتم مارس(16 اسفند) برگزار شود.