به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد در دیدار گریگول واشادزه وزیر امور خارجه گرجستان روابط دو کشور را عاطفی و تاریخی دانست و اظهار داشت: ایران و گرجستان در یک حوزه تمدنی قرار دارند و از گذشته‌های دور روابط دوستانه‌ای با یکدیگر داشته‌اند امروز هم علاقمند هستیم مناسبات خود را تا حد ممکن ارتقاء دهیم.



رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه ایران بر توسعه روابط با کشورهای منطقه تأکید دارد، خاطر نشان کرد: کشورهای منطقه به شدت نیازمند ارتقا و تقویت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه هستند و ضروری است با توسعه این‌گونه همکاری‌ها از دخالت بیگانگان در منطقه جلوگیری کنند.



دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به توسعه همکاری‌های تهران و تفلیس اظهار داشت: دو کشور می‌توانند با رایزنی‌های مستمر همکاری استوار و مستحکمی را پایه‌ریزی کنند.



رئیس‌جمهور با بیان اینکه همه مسائل و مشکلات منطقه با تعامل و همکاری‌های کشورهای منطقه قابل حل و فصل است، خاطر نشان کرد: بدون تردید ناتو برای حرکت به شرق هیچ منفعتی برای کشورهای منطقه قائل نیست آنان برای منافع خود حاضرند حیثیت و منافع ملی همه کشورهای منطقه را هزینه کنند.



دکتر احمدی‌نژاد تصریح کرد: قدرت‌های بیگانه که با دخالت در منطقه به دنبال منافع خود هستند از اینگونه اقدامات خود سودی نخواهند برد و آینده از آن ملت‌های منطقه است.



گریگول واشادزه وزیر امور خارجه گرجستان نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه گرجستان برای رابطه با ایران اهمیت ویژه‌ای قائل است، گفت: گرجستان عضو هر پیمانی از سازمان‌های بین‌المللی باشد، هیچ‌وقت علیه ایران عمل نخواهد کرد.

وی همچنین با تأکید بر گسترش سطح همکاری‌ها و مناسبات دو کشور خواستار ارتقاء سطح روابط و مناسبات تهران و تفلیس در بخش‌های مختلف شد.

