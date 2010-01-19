هفت برنامه فرهنگی وزارت علوم/ برنامه وزارت علوم برای بسیج اساتید

غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر در طرح برخی از برنامه های فرهنگی وزارت علوم درباره سیاست فعلی وزارت علوم در قبال فعالیتهای کانونهای فرهنگی هنری دانشجویان گفت: سیاست وزارت علوم در قبال کانونهای فرهنگی هنری دانشجویان این است که این کانونها به سمت فعالیتهای ایجابی بروند و برنامه ریزی فعالیت های آنها توسط خود دانشجویان انجام شود.

وی از اجرای طرح بررسی نیازهای مالی مساجد دانشگاهها طی هفته گذشته خبر داد و گفت: کمبودهای مالی مساجد نیمه تمام دانشگاهها تامین می شوند و بخش های فرهنگی که باید در اطراف مساجد دانشگاهها شکل بگیرند سامان پیدا می کنند.

خواجه سروی از راه اندازی شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها در استانها خبر داد و گفت: غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان استان از مهمترین کارکردهایی است که از شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاههای استان انتظار می رود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم درباره سرانجام احداث پردیس شهدا در دانشگاهها به مهر گفت: نقشه پردیس شهدا برای احداث در 26 دانشگاه کشور مورد تایید قرار گرفته و معاونت اداری مالی وزارت علوم نیز پذیرفته تا در تامین اعتبار لازم برای احداث این پردیس ها در دانشگاهها کمک کند.

خواجه سروی ایجاد معاونت فرهنگی مستقل در دانشگاههای بزرگ کشور و تجهیز و غنی سازی محتوایی خانه های فرهنگ در دانشگاهها را از دیگر برنامه های فرهنگی روی میز معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برشمرد.