دادستان خوی را ضد انقلاب ترور کرد

وحید جلال زاده شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: آقای ولی حاج قلی زاده کارنامه درخشانی در مبارزه با ضدانقلاب در منطقه داشت به همین دلیل دست به ترور وی زده اند.

وی خاطرنشان کرد: آقای حاج قلی زاده با شلیک دو گلوله جلوی درب منزلش از ناحیه گلو مورد اصابت قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان به شهادت رسید.

جلال زاده تصریح کرد: با توجه به تحرکات اخیر گروهک های "پژاک" و "پ ک ک" در منطقه پیش بینی من این است که این عمل مذبوحانه کار آنها باشد اما اعلام نظر قطعی در این خصوص آن هم تنها چند ساعت پس از وقوع مسئله کمی مشکل است.

وی تاکید کرد: سرنخهایی از عاملان ترور به دست آمده و جلسه شورای تامین استان نتایج قابل توجهی در این خصوص داشته است که در ساعات بعدی اعلام می شود.

جلال زاده با محکوم کردن این حادثه یادآور شد: همه ترورهایی که در ماههای اخیر به وقوع پیوسته محکوم است و امید است با پیگیریهای مسئولان امنیتی عاملان این اعمال مذبوحانه به سزای عمل خویش برسند.

وی عنوان کرد: امروز ضد انقلاب از فرط استیصال ضدیت خود با انقلاب را با ترور نشان می دهد.

استاندار آذربایجان غربی اظهار امیدواری کرد با تلاش سربازان گمنام امام زمان عاملان حادثه هر چه سریعتر شناسایی شوند.

شهرستان خوی دومین شهر استان آذربایجان غربی و دارای فرمانداری ویژه است. این شهرستان دارای مرز مشترک با کشور ترکیه است.