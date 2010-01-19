ارائه 80 میلیون خدمات متنوع پلیسی به مردم کشور

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سردار نوروزی دوشنبه شب در مراسم اختتامیه دوره آموزشی استاندارد سازی رفتارکارکنان نیروی انتظامی استان قزوین که در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد، گفت: به منظور خدمات رسانی به مردم اقدامات مثبتی انجام داده است که نتیجه آن در سال جاری ارائه 80 میلیون خدمات منتوع و مختلف به مردم است.

آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین هم اظهار داشت: خدمت و احترام به مردم عمل صالح است و رفتار پلیس با مردم باید به گونه ای باشد که مردم احساس امنیت و آرامش کنند.

حجت الاسلام ابوترابی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی هم تامین امکانات پلیس برای کاهش جرائم و افزایش امنیت و رضایت شهروندان را یک اولویت دانست و افزود: در یک دهه اخیر گامهای خوبی برای خدمت به مردم برداشته شده است ولی کافی نیست.

سرهنگ جعفری نسب فرمانده انتظامی استان قزوین هم در این مراسم آرامش و امنیت موجود در استان را در گرو رفتار صحیح پلیس، به روز کردن امکانات پلیس و تعامل و همکاری مردم با نیروی انتظامی ذکر کرد.

در این مراسم از چند تن از کارکنان نیروی انتظامی استان قزوین تجلیل شد.

