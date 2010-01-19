سد حوضیان لرستان 57 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید حسین صابری شامگاه دوشنبه در بازدید از سد حوضیان به خبرنگار مهر گفت: پیشرفت سد حوضیان و شبکه پایین دستی آن در حال حاضر مطلوب است.

وی تصریح کرد: با توجه به پیشرفت مطلوب این طرح پیش بینی می شود تا پایان سال جاری آبگیری از سد حوضیان در شهرستان الیگودرز آغاز شود.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: شبکه حوضیان به منظور تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی که محدوده ای به مساحت حدود سه هزار هکتار از اراضی جنوب غربی شهرستان الیگودرز را در بر می گیرد، طراحی شده است.

صابری یادآور شد: همچنین این شبکه آب مورد نیاز صنعت به میزان دو میلیون مترمکعب در سال را تامین خواهد کرد.

به گزارش مهر، شبکه سد حوضیان اراضی جنوب شهر الیگودرز و اراضی روستاهای سنج، ده نصیر سور، کشکک و چقا طرم را تحت پوشش آبیاری خواهد داد.

در این شبکه آب مورد نیاز آبیاری از سد حوضیان تامین و بوسیله لوله فایبرگلاس به قطرهای 1400 میلی متر و به طول حدود 5 کیلومتر به ابتدای شبکه در نقاطع کمربندی الیگودرز و جاده آسفالته روستاهای سنج انتقال داده می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان نیز در این رابطه اظهار داشت: شبکه آبیاری سد حوضیان با قطعاتی به مساحت متوسط 10 هکتار و به منظور اجرای خط انتقال، خطوط اصلی و فرعی پیش بینی شده است.

امیر حمزه حقی آبی یادآور شد: برآورد اعتبار اولیه اجرای این شبکه بالغ بر 23 میلیارد ریال است.