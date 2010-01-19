سخنگوی وزارت بازرگانی در گفتگو با مهر با اشاره به اعلام رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پرداخت مابه التفاوت وامهای دلاری و یورویی که در گذشته توسط برخی تولیدکنندگان اخذ شده است، گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت و با توجه به افزایش قیمت یورو در مقایسه با ثابت ماندن دلار، صنعتگران و تولیدکنندگانی که در گذشته گشایش اعتبارات اسنادی بر اساس نرخ یورو داشته اند، مشمول بخشودگی مابه التفاوت این نرخ ارز می شوند.

علیرضا شجاعی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت یورو در مقایسه با دلار در سنوات گذشته، افزود: بر اساس این مصوبه، برخی تولید کنندگان و صنعتگران که در سالهای گذشته، تسهیلات بانکی با ارز یورو دریافت کرده اند و حال باید بازپرداخت وامها را داشته باشند، به دلیل افزایش قیمت یورو با رقمهای فزاینده ای مواجه می شوند که دولت بر این اساس، مصوب کردهاست که محاسبه نرخ ارز در بازپرداخت وام آنها، بر اساس نرخهای ارز سالی که وام را دریافت کرده اند، صورت گیرد.

وی تصریح کرد: محاسبه نرخ ارز این افراد براساس زمان تسویه اسناد سالهای قبل صورت خواهد گرفت و برابری با دلار برای آنها انجام می شود، در واقع دولت این مابه التفاوت را دریافت نمی کند.

به گفته شجاعی، این مصوبه دولت برای آن است که تولید کنندگان احساس ضرر نکنند و بازپرداخت آنها برای وامهای یورویی به قیمت دلار همان زمانی دریافت شود که به آنها تسهیلات پرداخت شده است.

به گزارش مهر، هیئت وزیران جهت حمایت از مدیران واحدهای تولیدی و گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با مشکل روبرو شده بودند مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که بر اساس آن، مقرر شده است، آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابرسان رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت‌های مالی خود درج نموده یا صورت‌های مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تایید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

همچنین آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانک‌های عامل منعقد نموده‌اند با رعایت شرط فوق‌الذکر، صرفا برای اقساط پرداخت‌نشده از پرداخت مابه‌التفاوت معاف می‌شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات منظور و از بدهی آنان کسر می‌شود.