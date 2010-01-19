فرزین به مهر خبر داد: 70 درصد ایرانیان مشمول یارانه نقدی/ تعیین تکلیف قیمت حاملهای انرژی

محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه امروز کارگروه تحول اقتصادی دولت که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، گفت: در این جلسه دو موضوع وظایف دستگاههای مختلف اجرایی براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و بسته سیاستی-حمایتی از حمل و نقل درون و برون شهری مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: براساس این جلسه، وظایف هر دستگاه در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها اعلام شد و اعضا نیز به جمع بندی خوبی در این خصوص رسیدند، ضمن اینکه زمانبندی اجرای بسته های حمایتی در این راستا نیز مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت به گزارش محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور درباره بسته سیاستی - حمایتی حمل و نقل درون و برون شهری در این جلسه اشاره کرد و اظهارداشت: آقای رویانیان مجموعه سیاستهای کوتاه، میان و بلندمدت در این باره را در جلسه ارائه کرد و مقرر شد ادامه بررسی این موضوع به جلسه آتی کارگروه تحول اقتصادی موکول شد.

فرزین اعلام کرد بررسی تعرفه های انرژی ( قیمت حاملهای انرژی ) در دستور کار جلسه پنجشنبه هفته جاری کارگروه تحول اقتصادی دولت قرار دارد.

خبرنگار مهر پرسید بند الف ماده هفتم قانون هدفمند کردن یارانه ها تاکید دارد یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به "کلیه خانوارهای کشور" به سرپرست خانوار پرداخت شود، این در حالی است که رئیس مرکز آمار ایران از پرداخت یارانه فقط به خوشه‌های اول و دوم جمعیتی کشور که شامل 47 میلیون و 700 هزار نفر می‌شود، خبر داده است؛ تکلیف چیست؟

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت اعلام کرد براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، 70 درصد مردم ایران مشمول یارانه نقدی می شوند.

وی افزود: سیاست یارانه غیر نقدی از روشهای تامین اجتماعی برای سایر اقشار جامعه نیز در دست بررسی است و در آینده در این خصوص توضیحات لازم ارائه خواهد شد.

در همین حال، محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران هم با اشاره به اینکه دولت در سال نخست اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصمیم گرفت جمعیت کشور را به سه خوشه تقسیم بندی کند، گفته است : در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل می شود ، حدود 30 میلیون نفر ، در خوشه دوم دهکهای پنجم تا هفتم جامعه با 17 میلیون و 600 هزار نفر و در خوشه سوم دهکهای هشتم تا دهم با 14 میلیون نفر قرار گرفته اند. مدد تاکید کرده است: ‌یارانه ها فقط به خوشه اول و دوم پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک ، کمتر از 473 هزار تومان است، افزوده است : خانوار شش نفره ای که درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد و خانوار شش نفره ای که بیش از 788 هزار تومان درآمد داشته باشد در خوشه سه قرار می گیرد، ضمن اینکه در خوشه یک ، درآمد سرانه هر نفر 788 هزار و 381 ریال و در خوشه دو درآمد سرانه هر نفر یک میلیون و 303 هزار و سه ریال است.

به گفته وی، نمودار هزینه درآمد خانوار نشان می دهد ، درآمد دهکهای هشتم تا دهم به اندازه تمام درآمد جامعه است.

به گزارش مهر، 61 میلیون و 107 هزار و796 نفر در طرح اولیه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار ثبت نام کرده اند که 41 میلیون نفر از این تعداد ، شهری و 19 میلیون و 700 هزار نفر روستایی هستند.