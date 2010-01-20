بوشهریها مراقب روغن موتورهای تقلبی با مارکهای معتبر باشند

حیدر یزدانشناس در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: بر اساس بازرسی های به عمل آمده توسط کارشناسان این سازمان از مراکز فروش، متاسفانه مشاهده شده برخی از واحدهای عرضه کننده روغن موتور تصفیه دوم با برندهای LUBPLUS MOTOSEL,AXEL GULF,PENTOLUBE ، عطارد ، پرفکت ، لوی، بارتن، سیما وسونی نسبت به رعایت حقوق مصرف کنندگان اهتمام لازم را نداشته و به صورت عمدی یا سهوی از درج مشخصات بر روی بسته بندی کالاهای مذکور خودداری می کنند.
وی با بیان اینکه با عرضه کنندگان روغن موتورهای فاقد کیفیت برخورد می شود، خاطرنشان کرد: به منظور حفظ حقوق مصرف کنندگان، عرضه هرگونه روغن موتور فاقد نشان استاندارد ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت.
یزدانشناس اظهار داشت: جهت جلوگیری از عرضه و مصرف کالاهای فاقد کیفیت، کلیه واحدهای تولیدکننده روغن موتور، به ویژه واحدهای تولیدی روغن تصفیه دوم مکلف به درج نشان استاندارد، قیمت مصرف کننده، ذکر سایر مشخصات منجمله نام و آدرس واحد تولیدی، علامت ثبت شده و درج عبارت روغن موتور تصفیه دوم بر روی کلیه محصولات تولیدی خود هستند.
وی ضمن هشدار به مصرف کنندگان روغن موتور فاقد استاندارد مبنی بر لزوم درج نشانه گذاری های لازم، گفت: فرآورده های فوق مشمول استاندارد اجباری است و در صورت نداشتن نشانه استاندارد ایران فروش آن ممنوع بوده و در صورت مشاهده تخلفات ارتکابی توسط بازرسان سازمان بازرگانی مطابق قانون پیگیری و با تولیدکنندگان متخلف برخورد می شود.
معاون بازرسی ونظارت سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: استفاده از روغن موتورهای نامناسب و فاقد کیفیت به معنای استهلاک سریعتر ماشین آلات و هدر رفتن سرمایه های صنعتی خواهد بود.
نظر شما