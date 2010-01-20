بوشهریها مراقب روغن موتورهای تقلبی با مارکهای معتبر باشند

حیدر یزدانشناس در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: بر اساس بازرسی های به عمل آمده توسط کارشناسان این سازمان از مراکز فروش، متاسفانه مشاهده شده برخی از واحدهای عرضه کننده روغن موتور تصفیه دوم با برندهای LUBPLUS MOTOSEL,AXEL GULF,PENTOLUBE ، عطارد ، پرفکت ، لوی، بارتن، سیما وسونی نسبت به رعایت حقوق مصرف کنندگان اهتمام لازم را نداشته و به صورت عمدی یا سهوی از درج مشخصات بر روی بسته بندی کالاهای مذکور خودداری می کنند .

وی با بیان اینکه با عرضه کنندگان روغن موتورهای فاقد کیفیت برخورد می شود، خاطرنشان کرد: به منظور حفظ حقوق مصرف کنندگان، عرضه هرگونه روغن موتور فاقد نشان استاندارد ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت.

یزدانشناس اظهار داشت: جهت جلوگیری از عرضه و مصرف کالاهای فاقد کیفیت، کلیه واحدهای تولیدکننده روغن موتور، به ویژه واحدهای تولیدی روغن تصفیه دوم مکلف به درج نشان استاندارد، قیمت مصرف کننده، ذکر سایر مشخصات منجمله نام و آدرس واحد تولیدی، علامت ثبت شده و درج عبارت روغن موتور تصفیه دوم بر روی کلیه محصولات تولیدی خود هستند .

وی ضمن هشدار به مصرف کنندگان روغن موتور فاقد استاندارد مبنی بر لزوم درج نشانه گذاری های لازم، گفت: فرآورده های فوق مشمول استاندارد اجباری است و در صورت نداشتن نشانه استاندارد ایران فروش آن ممنوع بوده و در صورت مشاهده تخلفات ارتکابی توسط بازرسان سازمان بازرگانی مطابق قانون پیگیری و با تولیدکنندگان متخلف برخورد می شود .

معاون بازرسی ونظارت سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: استفاده از روغن موتورهای نامناسب و فاقد کیفیت به معنای استهلاک سریعتر ماشین آلات و هدر رفتن سرمایه های صنعتی خواهد بود.