به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلیرزاقی درحال ساخت موسیقی فیلم تلویزیونی "ترانه پائیزی" به کارگردانی بهمن زرینپور است. این فیلم که در قالب مجموعه تلویزیونی "ده عکس" ساخته میشود با پایان یافتن آخرین مراحل فنی به زودی آماده نمایش میشود.
فیلمنامه "ترانه پائیزی" را امیرحسین کامیار زیر نظر فرهاد توحیدی نوشته و روایتگر مبارزات دانشجویان در سالهای پیش از انقلاب است که برای برگزاری مراسم شب شعر با مسئولان دانشگاه درگیر میشوند.
مجموعه "ده عکس" به تهیهکنندگی بهروز خوشرزم به سفارش سیمافیلم تهیه میشود، در این فیلم عمار تفتی، ساره بیات، ارسطو خوشرزم، بهروز خوش فطرت، امین میری، جمال کامران، هوتن شاعری، محمدرضا ایمانیان، یاسمن عرشیا و ... بازی میکنند.
عوامل پروژه عبارتند از توحیدی سرپرست نویسندگان، علیرضا رجاییمقدم تصویربردار، غفار رضایی طراح صحنه و لباس، محسن ملکی طراح گریم، بابک رضاخانی تدوینگر و صداگذار، رضا اردلان صدابردار همزمان، جواد شریفیزاد جلوههای ویژه، سعید عباسی برنامهریز، وحید میهندوست دستیار اول کارگردان، فرامرز روشنایی روابط عمومی، محمد صلواتی مشاور و ناظر کیفی، سهراب شاهمحمدلو و نوید توحیدی مقدم سازندگان تیتراژ و بهروز حاجیزاده مدیر تولید.
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