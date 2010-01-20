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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۹:۴۵

تهرانچی به مهر خبر داد:

آشفتگی زبان فارسی در پایان نامه‌های دانشگاهی

آشفتگی زبان فارسی در پایان نامه‌های دانشگاهی

رئیس مرکز نشر دانشگاهی با انتقاد از وضعیت پایان نامه های دانشجویان کشور گفت: پایان نامه های دانشجویی در عرصه زبان فارسی دچار آشفتگی شده چرا که در زمینه آموزش علمی زبان فارسی تاکنون کاری در دانشگاهها صورت نگرفته است.

محمد مهدی تهرانچی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با حمایتهای مرکز نشر از پایان نامه های دانشجویی گفت: پایان نامه ها به عنوان میراث مکتوب هستند که در چند سال گذشته دچار آشفتگی در عرصه زبان فارسی شده اند.

وی افزود: از سال آینده در راستای تشویق دانشجویان طرحی را برای پایان نامه ها در نظر می گیریم که بر اساس آن پایان نامه های برتر از لحاظ متون علمی تقدیر و انتخاب می شوند. همچنین از پایان نامه هایی که به موضوع متون علمی می پردازند حمایت می شوند و در معرض استفاده کلیه علاقمندان قرار داده می شوند.

رئیس مرکز نشر دانشگاهی در ادامه گفت: زمانی که دانشجو اثری تالیف می کند با مشکلات متعدد زبان فارسی مواجه می شویم و متاسفانه اساتید در مجموعه دانشگاهی نیز به این موضوع نپرداخته اند و در حال حاضر با یک چالش جدی مواجه هستیم.

وی با انتقاد از اینکه از دانشجو برای زبان انگلیسی امتحان می گیریم اما کاری به زبان علمی فارسی نداریم تاکید کرد: چنانچه از زبان فارسی هم صحبت می کنیم منظور زبان فارسی متون ادبی و عرفانی است نه زبان علمی.

تهرانچی مهمترین اهداف مرکز نشر را تامین منابع اطلاعات جامع علمی کشور، حفظ زبان فارسی به عنوان زبان علم و در نهایت توسعه و فناوری نشر در کشور بیان کرد و به مهر گفت : تاکنون هزار و 500 عنوان کتاب در عرصه کتاب دانشگاهی با دو رویکرد تامین منابع اطلاعات جامع علمی کشور و حفظ زبان فارسی به عنوان زبان علم ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: زبان علمی فارسی جای کار دارد و باید در این حوزه اقدامات مطلوبی انجام شود که در این راستا مقررات و آیین نامه هایی تهیه شده و به جامعه علمی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1019900

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