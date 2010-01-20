محمد مهدی تهرانچی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با حمایتهای مرکز نشر از پایان نامه های دانشجویی گفت: پایان نامه ها به عنوان میراث مکتوب هستند که در چند سال گذشته دچار آشفتگی در عرصه زبان فارسی شده اند.

وی افزود: از سال آینده در راستای تشویق دانشجویان طرحی را برای پایان نامه ها در نظر می گیریم که بر اساس آن پایان نامه های برتر از لحاظ متون علمی تقدیر و انتخاب می شوند. همچنین از پایان نامه هایی که به موضوع متون علمی می پردازند حمایت می شوند و در معرض استفاده کلیه علاقمندان قرار داده می شوند.

رئیس مرکز نشر دانشگاهی در ادامه گفت: زمانی که دانشجو اثری تالیف می کند با مشکلات متعدد زبان فارسی مواجه می شویم و متاسفانه اساتید در مجموعه دانشگاهی نیز به این موضوع نپرداخته اند و در حال حاضر با یک چالش جدی مواجه هستیم.

وی با انتقاد از اینکه از دانشجو برای زبان انگلیسی امتحان می گیریم اما کاری به زبان علمی فارسی نداریم تاکید کرد: چنانچه از زبان فارسی هم صحبت می کنیم منظور زبان فارسی متون ادبی و عرفانی است نه زبان علمی.

تهرانچی مهمترین اهداف مرکز نشر را تامین منابع اطلاعات جامع علمی کشور، حفظ زبان فارسی به عنوان زبان علم و در نهایت توسعه و فناوری نشر در کشور بیان کرد و به مهر گفت : تاکنون هزار و 500 عنوان کتاب در عرصه کتاب دانشگاهی با دو رویکرد تامین منابع اطلاعات جامع علمی کشور و حفظ زبان فارسی به عنوان زبان علم ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: زبان علمی فارسی جای کار دارد و باید در این حوزه اقدامات مطلوبی انجام شود که در این راستا مقررات و آیین نامه هایی تهیه شده و به جامعه علمی اعلام خواهد شد.