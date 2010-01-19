به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه العین امارات اعلام کرده است که "لی هو" بازیکن پیشین تیم فوتبال زنیت سنت پطرزبورگ روسیه را تا پایان فصل جاری به خدمت درآورده است.

این ملی پوش 25 ساله کره‌ای تا پایان فصل جاری فوتبال امارات تیم العین را همراهی خواهد و در صورت توافق طرفین این قرارداد برای یک فصل دیگر تمدید خواهد شد.

جزئیات قرارداد لی هو، چهارمین بازیکن خارجی تیم فوتبال العین امارات فاش نشده است.

این بازیکن تیم ملی فوتبال کره جنوبی پس از عقد قرارداد با باشگاه العین امارات گفت: خوشحالم از اینکه به عضویت باشگاه العین درآمدم. العین یکی از بزرگترین تیم‌های آسیاست.

وی با اشاره به حضور برخی بازیکنان کره ای در تیم‌های عربی حوزه خلیج فارس افزود: فکر نمی کنم برای بازی در تیم العین مشکلی داشته باشم و روزهای خوبی را با این تیم خواهم داشت.

مسئولان باشگاه العین امارات پیراهن شماره 50 را به این هافبک 25 ساله کره‌ای داده‌اند.

لی هو چهارمین بازیکن خارجی تیم فوتبال العین امارات است. در این تیم مارسیو امرسون (برزیل)، خوزه ساند (آرژانتین) و خورخه والدیویا (شیلی) نیز حضور دارند.

تیم العین در گروه C مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های سپاهان ایران، الشباب عربستان و پاختاکور ازبکستان هم‌گروه است.