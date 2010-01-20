اهمیت برپایی نمایشگاه ها و باغهای جانورشناسی در کشور تبیین نشده است

امیرمحمد امیرراد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: برپایی نمایشگاه های جانورشناسی در کشور نیازمند افزایش حمایت مسئولان ذیربط است که باید این امر به بهترین نحو محقق شود.

وی ادامه داد: سازمانهای ذیربط در زمینه وارد کردن گونه های مختلف جانوری به منظور برپایی این نمایشگاه ها همکاری کافی را ندارند که این مشکل باید رفع شود.

مدیر نمایشگاه پرنده چهارباغ عنوان کرد: برای وارد کردن پرنده به منظور برپایی این نمایشگاه مدتها با مشکل مواجه بودیم و پس از گذشت مدتها توانستیم این کار را انجام دهیم.

این کارشناس خاطرنشان کرد: رسانه ها در زمینه تبیین اهمیت نمایشگاه ها، باغها و موزه های جانورشناسی نقش مهمی بر عهده دارند که باید به این امر همواره توجه کنند.

امیرراد یادآور شد: نمایشگاه های یادشده یکی از مهمترین مراکز برای رشد علمی افراد در زمینه جانورشناسی است و باید به میزان لازم در نقاط مختلف کشور به تناسب نیازها برپا شود.

سازمانهای ذیربط در زمینه واردات آبزیان و حیات وحش همکاری لازم را ندارند

امیرراد افزود: بزرگترین مشکل در این زمینه به عدم همکاری لازم از سوی سازمانهای ذیربط در زمینه واردات آبزیان و حیات وحش بازمی گردد.

این کارشناس بیان کرد: لازم است سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و سایر مراکز ذیربط به نقش تعیین کننده خود در خصوص ارتقای کمی و کیفی دانشهای مربوط به جانورشناسی توجه ویژه ای داشته باشند و تا حد ممکن با کارشناسان و متخصصان در این زمینه همکاری کنند.

امیرراد اظهار داشت: همچنین سرمایه گذارانی هستند که حاضر در خصوص احداث نمایشگاه های یادشده همکاری کنند که باید حمایت کافی از آنها به عمل آید در غیراین صورت آنها ممکن است کشورهای دیگر را برای سرمایه گذاری خود انتخاب کنند.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال لازم است حمایتهای کافی در خصوص ارتقای دانش جانورشناسان از سوی سازمان و نهادهای ذیربط به عمل آید تا در صورت لزوم بتوانیم از کمکهای آنها در ارتقای کیفی نمایشگاههای جانورشناسی بهره مند شویم.