شکایت خانواده متوفیان آلودگی هوا به مراجع قضائی ارسال شد

دکتر محمدرضا وکیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امکان طرح شکایت برای خانواده های قربانیان ناشی از آلودگی هوا وجود دارد گفت: امکان طرح شکایت برای این خانواده ها وجود دارد اما اینکه آیا این شکایت مصداق جرم است و یا خیر جای بحث و بررسی دارد و تشخیص آن با دادگاه و قاضی است.

به دنبال اظهارات معاون قضائی دادستان کل کشور که اعلام کرد بازماندگان کسانی که بر اثر آلودگی هوا فوت کرده اند و این امر از سوی پزشکی قانون تایید شود می توانند مطالبه خسارت و دیه کنند رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز از آمادگی این سازمان برای بررسی شکایات خانواده متوفیان ناشی از آلودگی هوا خبر داد.

به دنبال تشدید آلودگی هوای تهران چندی پیش نامه ای از سوی دفتر دادستانی به سازمان محیط زیست ارسال شد تا درباره دلایل عدم اجرای کامل این برنامه و اینکه چه وزارتخانه هایی از همکاری لازم خودداری کرده اند پاسخ دهند. اما پس از آن رئیس سازمان محیط زیست در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که هنوز نامه‌ای دریافت نکرده‌ایم در صورتی که این نامه ارسال شده باشد حتماً پیگیری قطعی انجام خواهیم داد.

مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در ادامه گفتگو با مهر درباره حضور برخی از خانواده های قربانیان ناشی از آلوگی هوا در دادستانی کل کشور و تاکید آنان بر رسیدگی قضائی به شکایتشان گفت: موارد مطرح شده به مراجع قضائی مربوطه ارسال شده تا مورد بررسی قرار گیرد.

وکیلیان خاطرنشان کرد: دادستانی کل کشور نظارت عالیه بر حفظ حقوق عمومی دارد و امکان رسیدگی قضائی ندارد لذا موارد شکایت را به دادسرای مربوطه ارسال کرده ایم .