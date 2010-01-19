استقرار فرستنده رادیو آمریکایی "آزادی" در خاک پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر ، این رادیو که مرکز آن در کشور چک مستقر بوده روز گذشته در بیانیه ای مدعی شد شبکه مزبور، این سرویس رادیویی را در مناطق فاتا (واقع در پاکستان) راه اندازی نموده تا به تبلیغات علیه جنگجویان مبادرت ورزد و پاسخی به رشد روز افزون شبکه های رادیویی افراطیون در منطقه باشد.

آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش داده ، این ایستگاه موسوم به "مشعل" به زبانهای اردو و پشتو برنامه پخش می کند و گزارش هایی در رابطه با تروریسم، سیاست، مسائل زنان و بهداشت پخش خواهد کرد.

راه اندازی این رادیوی آمریکایی در مناطق فاتا نخستین بار توسط ریچارد هالبروک فرستاده ویژه اوباما به افغانستان و پاکستان اعلام گردید.

رادیو آزادی ، که گفته می شود با بودجه سازمان های اطلاعاتی آمریکا فعالیت می کند، برنامه هایی به 28 زبان پخش می کند و تبلیغات سوء عمدتاً علیه ایران، عراق و افغانستان و در جهت سیاست های آمریکا در منطقه پخش می کند.