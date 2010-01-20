کسری بودجه 240 میلیارد تومانی جوایز صادراتی

کیومرث فتح اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: اگر سازمان توسعه تجارت ایران بخواهد تا پایان سال به تعهد خود مبنی بر پرداخت به روز جوایز صادراتی عمل کند، به 240 میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد که این رقم، در متمم بودجه سال 88 گنجانده شده و در حال پیگیری است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: تلاش سازمان توسعه تجارت ایران این است که 240 میلیارد تومانی را که دولت برای جوایز صادراتی قول مساعد داده، هرچه سریعتر دریافت کند تا بحث به روز رسانی و پرداخت جوایز صادراتی با مشکل مواجه نشود.

وی تصریح کرد: اخباری که سازمان توسعه تجارت در اختیار دارد مبنی بر این است که کمبود و کسری بودجه جوایز صادراتی در متمم بودجه دیده شده است، بر همین اساس این سازمان از طریق رایزنی با مجلس، فراکسیون صادرات و نمایندگان استانی مجلس در حال پیگیری این موضوع است.

کرمانشاهی همچنین در خصوص یارانه های هدفمند در بودجه سال 89 گفت: سازمان توسعه تجارت در دو- سه سال اخیر، به سمت هدفمند کردن یارانه های حمایت از صادرات و سوق دادن آنها از یارانه های نقدی به یارانه های غیرنقدی است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه در حال حاضر مشکلاتی در رابطه با بحث صادرات و حمایتهای مستقیم مطرح است، تلاش شده تا به نقطه نظراتی که بخش خصوصی دارند نیز، توجه شود.

وی اظهار داشت: تعامل سازمان توسعه تجارت با بخش خصوصی همیشگی است و بنابراین، سعی می شود متناسب با خواسته آنها و بودجه سازمان، حمایتها را مشخص کرده و براساس آن پیش رویم.

کرمانشاهی با اشاره به تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس خاطرنشان کرد: باید در بودجه 89 نیز حمایتها را هدفمند کرد. این امر حتما در دستورالعمل داخلی سازمان لحاظ خواهد شد.