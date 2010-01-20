کم اطلاعی لرستانیها از هدفمندی یارانه ها /50 درصد مردم در دهک اول

استاندار لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: مطابق نظرسنجی های صورت گرفته در سطح استان لرستان 16.2 درصد جامعه آماری با طرح هدفمند کردن یارانه ها اصلا آشنایی ندارند.

وی ادامه داد: همچنین مطابق این نظرسنجی 34.5 درصد مردم این استان دارای اطلاعات خیلی کم، 29.8 درصد دارای اطلاعات کم، 16.6 درصد دارای اطلاعات زیاد و 2.6 درصد دارای اطلاعات خیلی زیاد هستند.

صابری با تاکید بر اینکه اکثر مردم لرستان از این طرح و چگونگی اجرای آن اطلاعی ندارند، گفت: رسانه ها به عنوان ابزارهای اطلاع رسانی در راستای آگاهی بخشی به مردم در زمینه طرح هدفمندی یارانه ها تلاش بیشتری به خرج دهند.

99.5 درصد لرستانیها فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کرده اند

استاندار لرستان با اشاره به وضعیت اطلاعات اقتصادی خانوار در این استان، گفت: مرداد ماه سال گذشته طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار در سطح کشور اجرا شد که بیش از 80 درصد مردم این فرم ها را تکمیل کردند.

صابری افزود: همچنین در استان لرستان در تابستان سال گذشته 730 پایگاه با فعالیت یک هزار نفر برای جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای لرستان دایر شد.

وی ادامه داد: مطابق بررسی های صورت گرفته بیش از یک میلیون و 721 هزار و 12 نفر از مردم لرستان فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را تکمیل کرده اند که این جمعیت بالغ بر 99.5 درصد مردم استان لرستان محسوب می شود.

استاندار لرستان با اشاره به وضعیت تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار در شهرها و روستاهای لرستان، گفت: 99.98 درصد روستائیان لرستانی و 99.48 درصد افراد ساکن در شهرهای این استان فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کرده اند.

صابری یادآور شد: از سوم بهمن ماه کار بازبینی و بازنگری اطلاعات اقتصادی خانوارها در سطح کشور آغاز و آمارها با چهار مرکز کشور کنترل می شود.

وی ادامه داد: بعد از بازبینی این فرم ها جایگاه و سهم استان لرستان در بحث هدفمندی یارانه ها مشخص خواهد شد.

بیش از 80 درصد مردم لرستان در دهک اول و دوم درآمدی

استاندار لرستان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد وضعیت اقتصادی مردم لرستان و دهک بندی در این استان گفت: تصور من این است که ممکن است حدود 50 درصد مردم استان لرستان در دهک اول درآمدی قرار بگیرند.

صابری افزود: همچنین به نظر می رسد بین 30 تا 40 درصد مردم استان لرستان در دهک دوم و مابقی در دهک سوم درآمدی قرار می گیرند.

وی در مورد اثرات تورمی طرح نیز گفت: هدفمند کردن یارانه ها ممکن است آثار تورمی نیز به دنبال داشته باشد که پلکانی اجرا شدن این طرح نیز در راستای به حداقل رساندن آثار تورمی آن بوده است.

نگرانی پنهان در زمینه افزایش معوقات دستگاه ها نزد مردم

استاندار لرستان همچنین هدفمند کردن یارانه ها را زمینه ساز درست مصرف کردن حاملهای انرژی در کشور دانست و گفت: هدفمند کردن یارانه ها به منزله کنترل مصرف است و به طور قطع این طرح کاهش مصرف را در پی خواهد داشت.

صابری ادامه داد: در صورت کنترل یارانه ها در زمینه حاملهای انرژی ظرف چند سال میزان مصرف به مقدار چشمگیری کاهش خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه این محدودیت ما را به کنترل مصرف عادت می دهد، خاطرنشان کرد: البته نگرانی پنهانی که در این زمینه وجود دارد بحث افزایش معوقات دولت نزد مردم است.

استاندار لرستان ادامه داد: ممکن است با هدفمند شدن یارانه ها برخی از مردم پول آب، برق، تلفن و ... را ندهند که این موجب افزایش بدهیهای مردم خواهد شد.

کنترل مصرف در دولت به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان حاملهای انرژی

استاندار لرستان در پاسخ به دیگر سئوال مهر در این زمینه که برنامه دولت به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان حاملهای انرژی چیست، عنوان کرد: اتخاذ تصمیمات اصولی در این زمینه به طور قطع در دستور کار دولت قرار دارد.

صابری به تمهیدات دولت در زمینه سهمیه بندی سوخت اشاره کرد و گفت: سخت گیری در زمینه کنترل مصرف در دولت جدی تر خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر در مورد افزایش مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی با توجه به درصد بالای این افراد در لرستان نیز گفت: فعلا دولت برنامه ای برای افزایش مستمری ندارد.

استاندار لرستان با بعید ارزیابی کردن احتمال افزایش مستمری افراد تحت پوشش، یادآور شد: دولت در طرح هدفمند کردن یارانه ها 50 درصد درآمد حاصل شده را به مردم بازمی گرداند.

صابری همچنین در زمینه آسیب این طرح به برخی صنایع نیز گفت: همچنین دولت با اختصاص 30 درصد درآمد حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها در راستای به حداقل رساندن آسیب به صنایع گام خواهد برداشت.

وی همچنین با تشریح اهداف دولت در زمینه اجرای این طرح، اصلاح قیمت ها، افزایش بهره وری و رقابت پذیری تولید و اقتصاد، برقراری عدالت، جلوگیری از قاچاق حاملهای انرژی، شفاف سازی بودجه دولت و کاهش سهم طبقات بالای درآمدی از یارانه ها و افزایش سهم درآمد طبقات پایین را از جمله اهداف اجرای این طرح برشمرد.