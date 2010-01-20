میهمان تبریزی در خانه صدرنشین / منصوری در شهر آفتابی

به گزارش خبرنگار مهر، فولادماهان چند هفته‌ای است حساب خود را از دیگر مدعیان بالای جدول جدا کرده و بدون رقیب به سمت قهرمانی پیش می رود. این تیم در هفته بیست و یکم لیگ برتر که از فردا (پنجشنبه) و با برگزاری 6 دیدار آغاز می شود، میزبان پتروشیمی تبریز خواهد بود.

پتروشیمی که در زمره تیمهای میانه جدولی است، کار دشواری مقابل اصفهانی ها خواهد داشت. تیمی که طی هفته‌های اخیر در خانه و خارج از خانه حریفان را قلع و قمع کرده است، نمی تواند حریف آسانی برای تبریزی‌ها باشد. برتری در این بازی تیم فولادماهان را گامی دیگر به سمت قهرمانی نزدیک می کند. باید دید میهمان تبریزی یارای مقاومت برابر فولاد را دارد.

روز پنجشنبه همچنین تیم شهید منصوری قرچک در ورزشگاه شهید جوینی هشتگرد به دیدار شهر آفتاب تهران می رود. منصوری طی هفته‌های اخیر در مصاف با تیم‌های نه چندان مدعی امتیاز از دست داده و فاصله اش با صدر جدول به 6 امتیاز رسیده است. تیمی که این چنین از حریفان میانه پایین جدول ضربه خورده است، دیگر هیچ حریفی را آسان نمی گمارد، حتی اگر آن حریف شهرآفتاب قعرنشین باشد!

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 1/11/88

* پوشینه بافت قزوین - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، سالن شهید بابایی قزوین

داوران: علیرضا رجبی، جم تاج مهجور، فرهاد حسینیان و کوروش طهمورثی

* فولاد ماهان سپاهان - پتروشیمی تبریز، ساعت 14، سالن پیروزی اصفهان

داوران: علیرضا سهرابی، محمد فرجی، احمد نقی زاده و جواد غلامزادگان

* شهرآفتاب تهران - شهید منصوری قرچک، ساعت 14، سالن شهید جوینی هشتگرد

داوران: علی پورافشار، بهلول اسحاقی، امیدمصداقی و حمیدرضا قدسی راغب

* لبنیات ارژن شیراز - راه ساری، ساعت 14، سالن صدرا شیراز

داوران: پژمان رضایی، علیرضا فولادی، آرمان قنبرزاده و مهدی صفایی

* ارم کیش قم - صدرا شیراز، ساعت 14، سالن شهید حیدریان قم

داوران: محمود نصیرلو، امیر حسین ملکی، ایمان غلامی و شهباز رضازاده

* علم و ادب و مشهد - فیروز صفه اصفهان، ساعت 14، سالن شهید بهشتی مشهد

داوران: وحید عرض پیما، مهران جعفری، حمید کاشانی و صفر خاندوزی

جمعه - 2/11/88

* هیئت فوتبال کرمان - شرکت ملی و حفاری ایران، ساعت 14، سالن استانداری کرمان

داوران: عباس دهقان پور، علیرضا یگانه، حسین امیری و مهدی صلواتی

- جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

1- فولاد ماهان سپاهان 51 امتیاز

2- شهید منصوری قرچک 45 امتیاز

3- شرکت ملی و حفاری 36 امتیاز

4- صدرا شیراز 32 امتیاز

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11- پوشینه بافت قزوین 22 امتیاز

12- ارم کیش قم 18 امتیاز

13- شهرآفتاب تهران 15 امتیاز

14- هیئت فوتبال کرمان 11 امتیاز