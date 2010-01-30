تلفن همراه خود را با لباستان شارژ کنید!

به گزارش خبرگزاری مهر، الکترونیکهای قابل پوشیدن نمایانگر نسل جدیدی از مواد در حال گسترش هستند که از عملکردهای متنوعی برخوردارند. از جمله قابلیت ارتجاع، کشش و سبک وزنی که امکان استفاده از آنها را در بسیاری از تکنولوژی های قدیمی به وجود خواهد آورد.

در شیوه جدید ساخت پارچه های الکترونیکی از جوهرهایی که از نانوتیوبهای کربنی تک دیواره ساخته شده اند استفاده می شود. زمانی که این جوهر بر روی نسوج پلی استری و پنبه ای قرار می گیرد جوهر نسوج را به رشته های رسانایی تبدیل می کند که از توانایی بالایی در ذخیره انرژی الکتریکی برخوردار خواهند بود.

آزمایشهای متعددی که فرایند شستشو و اتو کشیدن این پارچه های الکترونیکی را شبیه سازی می کرد نشان دادند نسوج پارچه ها در عین رسانایی و حفظ توانایی ذخیره انرژی ویژگی انعطاف پذیری و کشسانی خود را نیز حفظ می کنند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، به گفته محققان با توجه با این موفقیت در آینده ای نه چندان دور کاربران قادر خواهند بود تجهیزات الکترونیکی خود را تنها با قرار دادن بر روی شلوار یا بلوز خود شارژ کنند.