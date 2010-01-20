پروفسور رابرت آئودی استاد دانشگاه نوتردام آمریکا و از فیلسوفان برجسته معاصر است. تخصص اصلی آودی معرفت‌شناسی و اخلاق و به ویژه شهودگرایی اخلاقی است و همچنین در فلسفه ذهن و کنش و معرفت‌شناسی دینی صاحبنظر است.

وی در کتاب خود تحت عنوان "فضیلت در حق" شهودگرایی اخلاقی و معرفت‌شناسی اخلاق را مورد بررسی قرار داده و صاحب آثار مهمی در حوزه فلسفه سیاسی و به ویژه تبیین نسبت کلیسا و دولت است.

سیاست باید مبتنی بر بستر اخلاق باشد

آئودی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مهمترین پرسش و موضوع مطرح در نسبت میان حوزه‌های اخلاق و سیاست اظهار داشت: این سؤال به لحاظ پاسخگویی از صحبت در خصوص اخلاق کانتی و نسبتش با حوزه فردی و اخلاق فایده‌گرا و نسبتش با حوزه عمومی سخت‌تر است.

وی افزود: در خصوص نسبت اخلاق و سیاست باید در نظر داشت که اخلاق مبنا و پایه به شمار می‌رود و هر آنچه بعد مطرح می‌شود بر این بستر باید استوار شود.

آئودی تصریح کرد: سیاست باید در زمینه و بستری اخلاقی عمل کند و از اینرو اصولی از اخلاق وجود دارد که سیاستمدار نباید آنرا نقض کند. این اصول اخلاقی به گونه‌ای نیست که سیاستمداران با آن برخوردی شخصی داشته باشند بلکه معیار قضاوت مردم رعایت این اصول از جانب سیاستمداران خواهد بود.

اخلاق کانتی می‌تواند حوزه عمومی را تبیین کند

استاد دانشگاه نتردام در پاسخ به این سؤال که برخی اخلاق کانتی را قابل اعمال در حوزه فردی می‌دانند و اخلاق فایده‌گرا را در حوزه عمومی، گفت: من با این مسئله موافق نیستم و معتقد هستم که اخلاق کانتی در حوزه عمومی نیز بصیرتهایی دارد.

مؤلف "اخلاق تجارت و تجارت اخلاقی" افزود: این تلقی وجود دارد که اخلاق کانتی فقط قابل کاربست به حوزه فردی است. ولی باید توجه داشت که اخلاق کانتی قابلیت تبیین حوزه عمومی و سیاست را نیز دارد. این موضوع و ادعا را می‌توان در جنبه‌های گوناگون آثار و اندیشه‌های کانت مشاهده کرد.

استاد دانشگاه نتردام در پایان خاطرنشان کرد: بر این اساس اخلاق کانتی هم قابل کاربست به حوزه فردی است و هم قابل اطلاق به حوزه عمومی.