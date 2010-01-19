به گزارش خبرگزاری مهر ، یوسف آرمودلی با اشاره به قیمت گزاف توربین های بادی گفت: درصدد هستیم ساخت توربین های بادی را در کشور آغاز و تکنولوژی ساخت آن را بومی کنیم.

مدیرعامل سازمان انرژیهای نو ایران افزود: ساخت توربین دو مگاواتی بادی رابا کمک پژوهشگاه نیرو در دستور کار خودداریم که در این خصوص فاز مطالعاتی طرح انجام شده است و در مرحله ساخت و تولیدتوربین هستیم.



وی، هزینه تولید هرکیلووات برق از انرژیهای بادی را 200 یورو بیان و تصریح کردد:خرید و نصب هر دستگاه توربین بادی نیز، یک هزارو200 یورو هزینه در بردارد.

به گفته آرمودلی، تولید هر کیلووات برق از انرژی باد نیز به 200یورو سرمایه گذاری نیاز داردکه این مبلغ شامل هزینه نصب و راه اندازی آن می شود.

وی با بیان اینکه براساس مصوبات دولت قیمت پایه تولید هر کیلووات ساعت برق از طریق سوخت فسیلی 773 ریال تعیین شده است، گفت: بر همین اساس قیمت برق تولیدی از انرژی های تجدید پذیر به ازای هر کیلووات ساعت یکهزار و 230 ریال تعیین شده است که با برق تولیدی از نیروگاه های حرارتی در حدود 460 ریال اختلاف قیمت دارد.

آرمودلی با اشاره به اینکه قیمت سوخت فسیلی در دنیا گران است خاطرنشان ساخت: با توجه به مصرف بالای برق در کشور، رقم زیادی برای تامین سوخت نیروگاه های حرارتی و تولید برق از این طریق در کشور هزینه می شود.