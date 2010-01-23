به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود شرکت تجهیز پیست دوچرخه سواری اهواز را پیش از زمستان سال جاری برای بهره برداری تیم ملی دوچرخه سواری تحویل دهد تا ملی پوشان بتوانند خود را برای مسابقات قهرمانی آسیا در امارات به موقع آماده کنند، بازهم مشکلات مختلف مالی و اجرایی باعث شد تا این پیست به موقع آماده نشود.

اما با ورود "ساندرداما" هلندی نماینده شرکت سازنده پیست های بتنی و چوبی هلند قرار است کار نصب روکش های ژسه پیست اهواز، مشهد و تبریز از اول اسفندماه آغاز و ظرف 10 هفته به پایان برسد.

در صورت تکمیل این سه پیست طلسم 14 ساله تکمیل و بهره برداری این مجموعه ها شکسته خواهد شد. علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: " کلنگ این مجموعه ها 14 سال پیش زده شده بود اما مشکلات مختلف باعث شد تا کار تکمیل آنها طول بکشد. امیدواریم با نصب روکش ها شاهد بهره برداری این سه پیست اختصاصی دوچرخه سواری باشیم."

نماینده شرکت هلندی که کار تخصصی شان ساخت پیست چوبی است تنها برای تکمیل پیست‌های بتنی به ایران می آیند. این در حالی است که سالهاست دوچرخه سواران در انتظار تکمیل اولین مجموعه دوچرخه سواری سرپوشیده کشور در ساری و با پیست چوبی است.

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری با اظهار تاسف از این مسئله اظهار داشت :" سالهاست تمامی رقابتهای مهم دنیا در بخش پیست در مجموعه های سرپوشیده و با پیست های چوبی برگزار می شود اما ما هنوز چنین امکانی را در اختیار نداریم . هرچند هزینه ساخت دو پیست بتنی و چوبی تفاوت خاصی با یکدیگر ندارد اما هزینه ساخت سازه سالن سرپوشیده مانع بزرگی برای تکمیل این سالن ها است."

قول مسئولین شرکت تجهیز در تکمیل مجموعه های ورزشی همیشه مشکل بزرگی بر سر راه تمرین ورزشکاران بوده و این بار تیر بدقولی ها به چرخ دوچرخه سواران خورده است. در حالیکه ملی پوشان در گیر و دار مشکلات مالی فدراسیون می توانستند تمرینات خوبی را در پیست اهواز برگزار کنند این مجموعه به موقع آماده نشد تا رکابزنان با تمرین در پیست سرباز تهران فروردین ماه راهی مسابقات قهرمانی پیست آسیا در امارات شوند.

اما مسئله این است که در صورت تکمیل این پیست مشکل خوابگاه رکابزنان چگونه حل خواهد شد؟ زنگی آبادی با بیان اینکه قرار است در کنار پیست ها خوابگاه نیز تاسیس شود، افزود:" در حال حل این مسئله هستیم تا مجوزی را از سازمان گرفته و شاهد ساخت خوابگاه در کنار پیست اهواز باشیم. در تلاشیم تا این خوابگاه همزمان با تکمیل پیست آماده شود و به زمستان سال آینده نرسد."

پیست بتنی دوچرخه سواری آزادی به عنوان تنها پیست این رشته در ایران دو سال پیش بازسازی شد تا فدراسیون برای حمایت این رشته نخستین لیگ باشگاهی رکابزنان را در این ماده برگزار کند. در حالیکه ترافیک کاری پیست دوچرخه سواری آزادی زیاد بوده بطوریکه بسیاری از باشگاه‌ها مجبورند برای تمرین از شهرهای خود راهی تهران شوند، اردوهای تیم ملی تنها در این مکان برگزار شود و آزادی تنها مکان مسابقات پیست کشور باشد تکمیل سه مجموعه جدید راهگشای مشکلات بسیاری در دوچرخه سواری ایران خواهد بود.

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری با مثبت ارزیابی کردن این مسئله خاطرنشان کرد:" ما در بخش جاده در سطح آسیا حرف اول را می زنیم. قطعا در صورتیکه امکانات و تجهیزات رشته پیست در کشور افزایش یابد برنامه ریزی خوبی شده و می توانیم همانند تیم جاده، مسابقات بین المللی و دوستانه را در داخل کشور برگزار کنیم تا بزودی شاهد ارتقاء سطح رکابزنان پیست رو باشیم."