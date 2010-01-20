54 باند قاچاق مواد مخدر در استان سمنان متلاشی شد

علی رسولی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این تعداد باند تهیه و توزیع مواد مخدر به صورت مسلح و غیرمسلح به قاچاق انواع مواد مخدر مشغول بودند که به همت ماموران نیروی انتظامی استان سمنان متلاشی و اعضای آنها دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان گفت: در این راستا، دو هزار و 30 نفر دستگیر شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 36 درصد افزایش داشته است.

رسولی‌فر از کشف و ضبط هزار و 571 کیلوگرم مواد مخدر در 9 ماه سال جاری در این استان خبر داد و گفت: 92 درصد از این مقدار را تریاک، شش درصد را هروئین فشرده و دو درصد را نیز دیگر مواد مخدر تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه 22 باند متلاشی در شهرستان شاهرود بوده است، گفت: 90 درصد از مواد مخدر مکشوفه مربوط به شهرستان شاهرود است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان انجام اقدامات مقابله‌ای و فعالیتهای فرهنگی و آموزشی برای مصون‌سازی جوانان در مقابل این پدیده شوم را خواستار شد و اگر مصون‌سازی جامعه در مقابل مصرف مواد مخدر اتفاق بیفتد، بسیاری از نگرانی‌های خانواده‌ها کاهش خواهد یافت.