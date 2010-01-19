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۲۹ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۵۵

معاینه 54 هزار کودک لرستانی در قالب طرح پیشگیری از تنبلی چشم

معاینه 54 هزار کودک لرستانی در قالب طرح پیشگیری از تنبلی چشم

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان لرستان گفت: طبق آمار اولیه اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم54 هزار و262 کودک سه تا شش ساله در استان لرستان مورد معاینه قرار گرفتند.

شجاع کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: طبق آمار اولیه کل کودکان سه تا شش ساله معاینه شده در قالب این طرح 54 هزار و 262 نفر بوده اند که 43 هزار900 نفر از این افراد توسط دستگاه "ایی چارت" و 10 هزار و 362 نفر توسط دستگاه غربالگری معاینه شدند.

وی یادآور شد: از این تعداد 32 هزار و328 کودک در مناطق شهری و21 هزار و934 نفر در مناطق روستایی مورد معاینه قرار گرفتند.

سرپرست معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان لرستان یادآور شد: سه هزار و 100نفر از کل معاینه شدگان مشکوک تشخیص داده شده اند.

کرمی با تشریح مراحل معاینه چشم کودکان، یادآور شد: آمار معاینه شدگان امسال نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است که آمار قطعی در اسفند ماه سالجاری اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1020093

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