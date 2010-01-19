معاینه 54 هزار کودک لرستانی در قالب طرح پیشگیری از تنبلی چشم

شجاع کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: طبق آمار اولیه کل کودکان سه تا شش ساله معاینه شده در قالب این طرح 54 هزار و 262 نفر بوده اند که 43 هزار900 نفر از این افراد توسط دستگاه "ایی چارت" و 10 هزار و 362 نفر توسط دستگاه غربالگری معاینه شدند.

وی یادآور شد: از این تعداد 32 هزار و328 کودک در مناطق شهری و21 هزار و934 نفر در مناطق روستایی مورد معاینه قرار گرفتند.

سرپرست معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان لرستان یادآور شد: سه هزار و 100نفر از کل معاینه شدگان مشکوک تشخیص داده شده اند.

کرمی با تشریح مراحل معاینه چشم کودکان، یادآور شد: آمار معاینه شدگان امسال نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است که آمار قطعی در اسفند ماه سالجاری اعلام خواهد شد.