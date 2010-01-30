اهداف پژوهشی برنامه چهارم محقق نشد/ تمدید برنامه چهارم ضروری است

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امکان تمدید یکساله برنامه چهارم توسعه وجود دارد، گفت: همچنان شاهد وجود خلاء و فاصله بسیار زیاد میان پژوهش، تحقیقات و صنعت هستیم و نتوانسته ایم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.
وی در ارتباط با تمدید برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: این زمان تمدید خواهد شد چرا که ناچاریم برنامه پنجم را بر اساس چارچوبی که در برنامه چهارم ارائه شده در نظر بگیریم که در حال حاضر چارچوب و مسیر برای ما مشخص نیست.
این نماینده مجلس در ارتباط با تحقق اهداف پژوهشی برنامه چهارم توسعه با بیان این مطلب که میزان عملکرد برنامه چهارم هنوز به صورت شفاف و دقیق مشخص نشده و در بحث تحقیقات و آموزش نتوانسته ایم به کلیه اهداف مورد نظر دست یابیم ادامه داد: از اقدامات مطلوب صورت گرفته در سالهای اخیر می توان به دستیابی به یک درصد از تولید ناخالص داخلی برای امر پژوهش و وجود 12 هزار مقاله در ISI اشاره کرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: مشکلات موجود در امر پژوهش، وجود فاصله عمیق میان پژوهش، تحقیقات و صنعت، عدم کاربردی شدن تحقیقات و بحث شرکتهای دانش بنیان مواردی از اهداف برنامه چهارم توسعه هستند که متاسفانه هنوز مرتفع نشده اند.
سلیمی ادامه داد: بر اساس جلسات کمیسیون آموزش در صورت تمدید مهلت برنامه چهارم توسعه، شرکت های دانش بنیان ایجاد خواهند شد و به بحث افزایش بودجه پژوهشی دانشگاهها خواهیم پرداخت. همچنین در تامین منابع مالی تجهیزات پژوهشی دانشگاهها وارد خواهیم شد. البته در متمم بودجه پیشنهاداتی برای خرید تجهیزات پژوهشی ارائه شده است.
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