ماهی ها معمارانی فوق العاده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، گونه ای از ماهی ها به نام Red Groupers از گذشته به عنوان جاندارنی شناخته می شدند که در شنهای کف خلیج مکزیک و سواحل جنوب شرغ آمریکا ساختارهایی را برای خود حفاری می کردند اما تا کنون دانشمندان از میزان هوشمندی و ابتکار این نوع از ماهی ها اطلاعاتی نداشتند.

این ماهی ها حفره های پیچیده ای را در کف دریا به وجود می آورند و طی این فرایند حفاری ماسه ها را از کف دریا جابه جا کرده و صخره ها را از زیر ماسه ها آشکار کرده و بیرون می کشند. دانشمندان به تازگی دریافته اند این ماهی ها با بازسازی مجدد بستر دریا به شکل ماتریکسی سه بعدی و خارج ساختن صخره ها باعث تشویق مرجانها و اسفنجهای دریایی برای اقامت در آن منطقه می شوند.

کل این ساختار در واقع به پناهگاهی برای خرچنگهای کوچک و دیگر ماهی ها خواهد شد که Red Groupers ها از میان این جانداران غذای خود را تامین می کنند. به گفته دانشمندان دانشگاه فلوریدا ساختمانی که این ماهی ها در کف دریا خلق می کنند علاوه بر جلب توجه جفتهای این ماهی ها، برای گونه های دریایی مانند میگوهای رفتگر که با خوردن انگلها و بقایای غذای ماهی های صاحب خانه آن منطقه را تمیز می کنند نیز مفید است. در عین حال ماهی های کوچکی که Red Groupers به شکار آنها می پردازند نیز ناخودآگاه جذب این ساختار می شوند. به این شکل می توان دلیل بی حرکت بودن بیش از اندازه این ماهی ها را توضیح داد زیرا این ماهی ها به اندازه ای باهوش هستند تا آنچه مورد نیاز آنهاست را به سوی خود جذب کنند.

بر اساس گزارش لایوساینس، طی چند سری از آزمایشهایی که بر روی Red Groupers صورت گرفت محققان دریافتند این ماهی ها ماسه ها و ذرات خاک حفره ها را با کمک دهان خود به خارج از حفره انتقال داده و در اطراف ساختمانشان پراکنده می کنند و سپس با کمک دمهای خود صخره ها و سنگها را از محیط دور می کنند.