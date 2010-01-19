نعمت‌ انقلاب را باید به سلامت به نسل بعد تحویل دهیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله سید محمد علوی گرگانی، قبل از ظهر سه‌شنبه در دیدار با جمعی از فرماندهان نواحی بسیج سراسر کشور با بیان اینکه حراست از انقلاب وظیفه همه ماست، گفت: همه ما باید تلاش کنیم تا نعمت انقلاب اسلامی را به سلامت به نسل آینده کشور تحویل دهیم و از این امانت به درستی پاسداری کنیم.



وی همچنین بر لزوم توجه به دین‌داری و ولایت‌مداری در جامعه تأکید کرد و افزود: اگر همه ما زیر سایه ولایت ائمه اطهار(ع) باشیم اعمال ما ارزش پیدا می‌کند و چه بسا که گناهان انسان دین‌دار و ولایت مدار مورد بخشش خداوند قرار گیرد.



علوی گرگانی خاطرنشان کرد: در زندگی ما و در اداره کشور همواره حالات گوناگونی از سختی‌ها و مشکلات و راحتی‌ها و کامیابی‌ها رخ می‌دهد، مهم آن است که ما در مقابل این حالات بر طبق آیات قرآنی صبر و شکیبایی پیشه کنیم.



وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن تبریک ولادت امام محمد باقر(ع) اظهار داشت: سنت روضه‌خوانی یادگار ارزشمندی است که از زمان امام باقر(ع) به ما شیعیان رسیده است و ما بر خود می‌بالیم که از جمله پیروان چنین مکتب و چنین امامان بزرگواری هستیم.



این استاد برجسته حوزه همچنین خطاب به مسئولان بسیج گفت: سعی کنید در هر پست و جایگاهی که هستید با نوع رفتار‌های خود، الگوی زیردستان باشید تا آنها از عمل شما الگوبرداری کنند.