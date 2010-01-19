چهار اثر از پرویز خائفی منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این چهار کتاب شامل "کنار لحظه های عمر"، "سیر غزل در فارس"، "10کتاب در یک کتاب" و "مجمع پریشانی" است.

کنار لحظه های عمر مجموعه شعری بوده که انتشارات نوید آن را به زیر چاپ برده و قرار است تا دو هفته آینده به بازار بیاید. این اثر شامل مجموعه اشعار جدیدی بوده که بعد از آخرین کتاب خائفی به نام "آخرین آغاز" منتشر می شود.

"10کتاب در یک کتاب" نیز که قرار است تا نوروز منتشر شود شامل مجموعه کتابهای پرویز خائفی از کتاب اول به نام حصار در سال 42 تا آخرین آن یعنی کنار لحظه های عمر است که مشتمل بر 10 کتاب بوده که با انتخاب محمدی ولی زاده آماده چاپ شده است.

"سیر غزل در فارس" یکی دیگر از آثار پرویز خائفی بوده که با موضوع از رودکی تا معاصر در دست چاپ قرار گرفته و کتاب مجمع پریشانی نیز شامل مجموعه مقالات حافظ اثر دیگر این شاعر و حافظ شناس برجسته بوده که تا قبل از ایام نوروز منتشر خواهد شد.

پرویز خائفی شاعر معاصر متولد 1315 تاکنون چندین مجموعه شعر از خود بر جای گذاشته که از آنجمله می توان به "حصار" اشاره کرد.