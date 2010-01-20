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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۹:۴۵

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان منصوب شد

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان منصوب شد

اهواز - خبرگزاری مهر: پس از مدتها اداره کردن سازمان آب و برق خوزستان به صورت سرپرست، علیرضا رضانیا از سوی وزیر نیرو به عنوان مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رضانیا از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی با شروع به کار در کمیته آب جهاد سازندگی خدمات خود را آغاز و از بهمن 74 تاکنون به مدت 14 سال، به عنوان معاون طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی و عضو اصلی هیئت مدیره سازمان آب و برق خوزستان مشغول به فعالیت بوده است.

وی همچنین عهده دار مسئولیتهایی چون مدیر دفتر طراحی و مطالعات، مطالعات آبخیزداری، تحقیقات آبخیزداری و جانشین کمیته آب سازمان جهاد سازندگی فارس، عضو پاره وقت هیئت علمی- صنعتی مجتمع عالی آموزش صنعت آب و برق و عضو شورای تحقیقات و استانداردهای سازمان آب و برق خوزستان بود.

وی تاکنون تعداد 12 مقاله علمی در کنفرانسهای علمی و بین المللی ارائه کرده است. همچنین تعداد چهار مقاله در مجلات علمی داخلی و خارجی از وی به چاپ رسیده که سه مقاله از نوع ISI است.

رضانیا، دارای مدرک تحصیلی لیسانس عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان، دیپلمای رشته هیدرولیک از موسسه IHE هلند، فوق لیسانس سازه های هیدرولیکی از دانشگاه شیراز و دکتری رشته سازه های آبی از دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز است.

کد مطلب 1020113

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