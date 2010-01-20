فراخوان انبوه سازان برای ساخت مسکن در کرمان

فرج الله عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طبق مصوبه کارگروه مسکن استان کرمان انبوه سازان مسکن که دارای توانایی مالی و فنی ساخت مسکن هستند در قالب یک تفاهمنامه سه جانبه با سازمان ملی زمین و مسکن و بانک مسکن برای ساخت مسکن در کرمان فراخوانده می شوند.

وی افزود: با فعالیت صورت گرفته در سال جاری در دهه فجر امسال هزار و 500 واحد مسکونی جدید الحداث به بهره برداری می رسد.

وی گفت: هزینه ساخت این واحدها مسکونی از محل اعتبار بنیاد مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن تامین شده است.

عطایی خاطرنشان کرد: ساخت این واحدها در قالب مسکن مهر، تسهیلات انبوه سازان و همچنین سفر مقام معظم رهبری در استان کرمان صورت گرفته است.