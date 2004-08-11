  1. اقتصاد
۲۱ مرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۱۰

نماينده مردم تهران در گفت و گو با "مهر":

هنوز نوبت استيضاح وزير جهاد كشاورزي نرسيده است

در شرايطي كه استيضاح چند وزير از جمله احمد خرم در مجلس شكل گرفته و قانومند شده است ، مطرح كردن استيضاح ساير وزراء درست نيست.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: استيضاح وزير جهاد كشاورزي را جدي نمي دانم و مطرح كردن استيضاح محمود حجتي در شرايطي كه استيضاح چند وزير ديگر در اولويت كاري مجلس قرار دارد براي تحت الشعاع  قرار دادن ساير موارد استيضاح ها و اقدامي كاملا ضد استيضاحي است.

دكتر محمد خوش چهره با اشاره به اينكه وزارت جهاد كشاورزي نيز مانند ساير وزارتخانه ها از ايرادات اساسي و زيادي برخوردار است، افزود: درفضايي كه استيضاح دو سه وزير از جمله وزير راه و ترابري شكل قانوني به خود گرفته است ، مطرح كردن استيضاح جديد فرمايشي و جرياني از پيش تعيين شده مي باشد.

وي گفته، وارد شدن فشار زياد به كشاورزان، واردات بيش از حد محصولات كشاورزي و عدم حمايتهاي به موقع از كشاورزان ، دامداران و مرغداران از جمله  ايراداتي است كه به وزيرجهاد كشاورزي وارد شده است.

 

