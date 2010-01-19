دو هزار طرح خوداشتغالی برای زنان سرپرست خانوار در زنجان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد پور جعفری ظهر سه شنبه در جلسه کمیته اشتغال بانوان استان زنجان افزود: از ابتدای اجرای طرح مجتمع های تولیدی و خدماتی اشتغال مددجویان کمیته امداد تا پایان آذرماه سال جاری، هشت هزار و 789 خانواده در قالب طرحهای اشتغال قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: در این راستا بیش از 21 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و برای 11 هزار 472 نفر اشتغال ایجاد شده است.

پور جعفری با بیان اینکه این طرحها در بخشهای مختلفی از جمله کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی، صنفی و صنعتی و خدمات اجرا شده است، افزود: از کل اعتبارات جذب شده طی 15 سال فعالیت در جهت اشتغال مددجویان، 70 درصد در زمان دولت نهم بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: سخت گیری در اخذ ضمانت از سوی بانکها از دمشکلات عمده مددجویان است و مانع بسیار بزرگی در دریافت تسهیلات است. بانکها باید از عملکرد سلیقه ای بپرهیزند و با وحدت رویه عمل کنند.

همچنین استاندار زنجان گفت: اعتبارات مصوب در زمینه طرحهای اشتغال مربوط به بانوان باید به سرعت پرداخت شود.

رئوفی نژاد افزود: اعتبارات اختصاص یافته به طرح های اشتغال بانوان بنا بر مصوبات کارگروه اشتغال تدوین شده است و این اعتبارات مصوبه ویژه استانداری بوده و اختیار آن نیز به دست استانداری است. این اعتبارات از منابع بانک ها نیست که به عنوان مثال بانک ملت بخواهد پس از استعلام، این اعتبارات را بپردازد.

وی نظارت بر عملکرد دستگاههای مجری طرح های اشتغال بانوان از جمله تاکسی بیسیم بانوان را برعهده اداره تعاون دانست و افزود: طرح های اشتغال زا به نحو مطلوبی مدیریت شده اند و به طور یقین می توان گفت که این طرحها تا 99 درصد در ایجاد اشتغال موفق بوده اند.