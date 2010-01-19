هوای پاک مازندران نیازمند توسعه فضای سبز است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی‌اکبر طاهایی ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم راهپیمایی دانش آموزان مدارس مرکز مازندران در جمع خبرنگاران در ساری افزود: تاکنون ۱۰۱ واحد آلاینده با پیگیری محیط زیست استان مجهز به کنترل‌کننده هوا و ۳۱ واحد نیز نسبت به بهینه‌سازی سیستم اقدام کردند.

وی اظهار داشت: عمده‌ ترین منابع آلاینده هوا در استان گازهای خروجی از خودروها به میزان ۷۵ درصد است که بیشترین سهم آن متعلق به خودروهای فرسوده است و بقیه سهم کارخانجات است.

طاهایی افزود: مهم‌ترین گازهای آلوده استان شامل دی اکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ذرات معلق و بعضی از گازهای دیگر است که به دلیل جنگل‌های سرسبز مازندران و لطافت دریای خزر شاخص کیفیت هوا در شهرهای استان شرایط نرمال دارد.

وی گفت: ولی آزمایش‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان نشان می‌دهد که در برخی از میادین شهرهای پرجمعیت و پررفت و آمد با جمعیت بالای ۲۵۰ هزار نفر آلودگی‌های موضعی وجود دارد که باید به فضای سبز شهری توجه ویژه‌ای کرد.

استاندار مازندران متذکر شد: هم اکنون فضای سبز شهری در استان رضایت‌بخش نیست که با استاندارد ۱۲ تا ۱۳ متر مربع کشور اختلاف معناداری دارد که تلاش شهرداران و جدیت بیشتر در این خصوص را می‌طلبد.

طاهایی درباره وضعیت کارخانجات در طول برنامه پنج ‌ساله چهارم گفت: بر اساس یک برنامه فشرده و مهندسی، ۱۳۲ واحد مجهز به سیستم کنترل‌کننده شده و یا اقدام به بهینه‌سازی سیستم کرده‌اند که در برنامه پنجم نیز باید این روند اصلاح و ادامه یابد.

وی با اشاره به استقرار ایستگاه‌ های سی ان جی در داخل شهرها گفت: در حال حاضر به لحاظ اینکه طرحی که محیط زیست برای کاهش بار آلودگی خودروها انجام داده و با تغییر کد ضوابط استقرار از "ب " به "الف " همراه است موجب شده تا این ایستگاه‌ها در داخل شهر نیز استقرار یابند که امید است با این اقدام بتوان بار آلودگی ناشی از خودروها را نیز به حداقل ممکن کاهش داد.

استاندار مازندران گفت: در راستای کاهش آلودگی ناشی از خودروها، اداره کل محیط زیست با همکاری شورای ترافیک و سازمان همیاری شهرداری‌ها تلاشی در راه‌اندازی مراکز معاینه فنی مجاز در سطح استان کنند.

در حال حاضر ۱۶ مرکز فنی مجاز در استان مشغول به فعالیت هستند که به طور همزمان تست فنی لازم و تست گازهای خروجی از خودروها را انجام می‌دهند.