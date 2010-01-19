به گزارش خبرنگار مهر، در پیشگفتار این کتاب اینگونه توصیف شدهاست: "اتولنامه" یک داستان است؛ داستانی بلند و پایان ناپذیر، روایتی نغز و جذاب از تولد، مرگ و هر آنچه بین آنهاست. داستان ستایش و نیایش پروردگار؛ داستان با خدا بودن و خدایی شدن؛ داستان عشق، عشق به او که عشق را آفرید، عشق به عشق، عشق به خدا و بندگان خوب خدا و...
"اتولنامه" گوشهای از فرهنگ عامیانه یا زبان عامیانه مردم ایران است که فرهنگنامه آن بر اتولها نگاشته میشود. فرهنگ یا زبان عامیانه بخشی از فرهنگ و زبان روزمره مردم کوچه و بازار است که واژهها، عبارتها، اشعار، مثلها و متلها، پند و اندرزها و آداب و رسوم روزانه آنها را در خود جای میدهد.
نوشتههای روی ماشینها در کتاب "اتولنامه" در بخشهای "آغازنامه"، "نیایشنامه"، " عشقنامه"، "طنزنامه"، "شورنامه"، پندنامه"، "گلهنامه" و "فرنگینامه" گرد آمدهاست.
"بوق نزن شاگردم خوابه"، "نازش نده گازش بده"، "تاکسی نارنجی از من نرنجی" و "بی پول مرو چلوکبابی/ هر چند که گویدت بفرما" از جمله اتولنوشتههایی است که در این کتاب به آن اشاره میشود.
کتاب "اتولنامه" با شمارگان 1500 نسخه در 288 صفحه و به قیمت 6400 تومان منتشر شدهاست.
نظر شما