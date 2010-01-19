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۲۹ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۴۸

"اتول‌نامه" به چاپ دوم رسید

"اتول‌نامه" به چاپ دوم رسید

چاپ دوم کتاب "اتول‌نامه" با عنوان فرعی "فرهنگ ماشین نوشته‌ها در ایران" به کوشش سید جمال‌الدین هادیان طبائی زواره منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پیشگفتار این کتاب اینگونه توصیف شده‌است: "اتول‌نامه" یک داستان است؛ داستانی بلند و پایان ناپذیر، روایتی نغز و جذاب از تولد، مرگ و هر آنچه بین آنهاست. داستان ستایش و نیایش پروردگار؛ داستان با خدا بودن و خدایی شدن؛ داستان عشق، عشق به او که عشق را آفرید، عشق به عشق، عشق به خدا و بندگان خوب خدا و...

"اتول‌نامه" گوشه‌ای از فرهنگ عامیانه یا زبان عامیانه مردم ایران است که فرهنگنامه آن بر اتولها نگاشته می‌شود. فرهنگ یا زبان عامیانه بخشی از فرهنگ و زبان روزمره مردم کوچه و بازار است که واژه‌ها، عبارتها، اشعار، مثلها و متلها، پند و اندرزها و آداب و رسوم روزانه آنها را در خود جای می‌دهد.

نوشته‌های روی ماشینها در کتاب "اتول‌نامه" در بخشهای "آغازنامه"، "نیایش‌نامه"، " عشقنامه"، "طنزنامه"، "شورنامه"، پندنامه"، "گله‌نامه" و "فرنگی‌نامه" گرد آمده‌است.

"بوق نزن شاگردم خوابه"، "نازش نده گازش بده"، "تاکسی نارنجی از من نرنجی" و "بی پول مرو چلوکبابی/ هر چند که گویدت بفرما" از جمله اتول‌نوشته‌هایی است که در این کتاب به آن اشاره می‌شود.

کتاب "اتول‌نامه" با شمارگان 1500 نسخه در 288 صفحه و به قیمت 6400 تومان منتشر شده‌است.

 

کد مطلب 1020178

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