موضوع آسیبهای وارد شده به بخشهای مختلف عزاداری طی سالهای اخیر نگرانیهایی را در مسئولان ایجاد و راهکارهایی نیز به منظور رفع این آسیبها و سلامت مراسم عزاداری، به ویژه در محرم اتخاذ شده است.

در سالهای گذشته آسیبهای محتوایی بسیاری در مجالس عزاداری رسوخ کرده بود که در قالب سخنرانیها، مداحی ها و شیوه و شکل عزادریها خودنمایی می کردند.

سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه فعالیتهای مؤثری داشته است. این سازمان با برنامه ریزیهای صحیح، اتخاذ رویکردهای مناسب و اعلام آنها به هیئتها و تشکلهای دینی، به طور ریشه ای، بنیادی و زیرساختی با پدیده های نفوذ کرده به عزاداریها مقابله کرد.

سازمان در این راستا اقدام به تشکیل ستاد شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی با مشارکت نمایندگان دستگاههای مختلف کرد تا با بهره گیری از نظرات مختلف و استفاده از فضاها و بسترهای متعدد و گسترده در زمینه ارائه فرهنگ صحیح عزاداری و آسیب زدایی اقدام کند .

راهکارهای به کارگرفته شده از سوی این سازمان با همکاری سازمانها و نهادهای مختلف از جمله نیروی انتظامی، به بار نشست و امروز در مقایسه ای آماری، این حقیقت روشن می شود که مراسم عزاداری و مذهبی تا حد بسیار زیادی به دور از آسیبهای گذشته هستند .

براساس آمارهایی که به واسطه گزارشهای دریافتی از مناطق استانها گردآوری و تنظیم شده، آسیبهای عزادریها کاهشهای دهها درصدی داشته و تمامی آنها به زیر 10 درصد رسیده اند .

بر این اساس سال 83 استفاده از شمایلهای منتسب به ائمه 86 درصد بوده که در سال 87 به 55/6 درصد رسیده است . بهره گیری از آلات و موسیقی غیرمتعارف نیز در همین زمان 38 درصد و در سال 87 این رقم به 92/8 کاهش یافته است .

علامتهای نامناسب و رقص علامتها نیز 65 درصد بوده که به 72/9 رسیده، ریتم و آهنگ نامناسب در مداحیها نیز از 41 به 72/9 و قمه زنی نیز از 31 به 73/0 رسیده است .

این کاهش قابل توجه آمار، طی مدت زمان 5 سال بیانگر فعالیت مناسب و تأثیرگذار سازمان تبلیغات اسلامی و همکاری مؤثر و سازنده سایر دستگاهها و نهادها از جمله نیروی انتظامی و صداوسیما است .

غنا بخشی به شعرهایی که از سوی مداحان مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین تغذیه فکری سخنرانهای ماه محرم نیز ضرورت دیگری است که از سوی سازمان مورد توجه قرار دارد .

در این زمینه تلاش می شود کتابهایی با محتوای شعری مناسب و غنی تهیه، منتشر و در اختیار مداحان قرار گیرد تا به این گروه برای فعالیت مناسب کمک کند، اطلاعات سخنرانهای مذهبی نیز با نشریات تخصصی ارتقاء می یابد.