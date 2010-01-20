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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۸:۵۳

40 نمازخانه در مدارس گلستان احداث شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان گفت: 40 نمازخانه در سال گذشته با اعتباری بالغ بر 2.7 میلیارد ریال در مدارس استان احداث شده و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پائین محلی در نشست این سازمان گفت: با این همه هنوز به نمازخانه های زیادی نیاز داریم که در ساخت وساز جدید مدارس به وسیله سازمان نوسازی نمازخانه و سالن ورزشی دیده شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش با اشاره به جایگاه معلمان ومدیران در آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش دارای اهرمهای قدرت فراوانی است و می تواند در تعامل با ادارات و نهادها از آن استفاده بکند.

پائین محلی بیان داشت: به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم مدیران ادارات و مدارس و نیز معلمین ما در شهرستانها تحقیر شوند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: ارزشهای فرهنگیان بالاست و مقام ارزشمندی دارند و متعلق به شخصی نیستند و این جایگاه باید ارج نهاده شود.

گلستان دو هزار و 850 واحد آموزشی و 301 هزار دانش آموز دارد.

کد مطلب 1020207

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