40 نمازخانه در مدارس گلستان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پائین محلی در نشست این سازمان گفت: با این همه هنوز به نمازخانه های زیادی نیاز داریم که در ساخت وساز جدید مدارس به وسیله سازمان نوسازی نمازخانه و سالن ورزشی دیده شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش با اشاره به جایگاه معلمان ومدیران در آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش دارای اهرمهای قدرت فراوانی است و می تواند در تعامل با ادارات و نهادها از آن استفاده بکند.

پائین محلی بیان داشت: به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم مدیران ادارات و مدارس و نیز معلمین ما در شهرستانها تحقیر شوند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: ارزشهای فرهنگیان بالاست و مقام ارزشمندی دارند و متعلق به شخصی نیستند و این جایگاه باید ارج نهاده شود.

گلستان دو هزار و 850 واحد آموزشی و 301 هزار دانش آموز دارد.