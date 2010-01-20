به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام خلیل سمیعا در جلسه هماندیشی روحانیون مستقر در شهر کهک قم که در اداره تبلیغات اسلامی این شهر برگزار شد وظیفه روحانیون مستقر را در تبیین آموزههای اسلام و تشیع خطیر عنوان کرد و اظهار داشت: مردم باید احساس کنند که حضور روحانیون در روستاها باعث خیر و برکت و برطرف شدن مشکلات آنها خواهد شد.
وی به برخی کارکردهای مثبت حضور روحانیون در روستاها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل کمبود اعتبار، توان جذب بیشتر مبلغان برای استقرار در روستاها را نداریم و این در حالیست که نیاز به روحانیون در روستاها به شدت احساس میشود.
سمیعا ادامه داد: در شرایط کنونی که دشمنان هجمههای فراوانی به اعتقادات جوانان ما وارد میکنند، روحانیون مستقر باید این قشر حساس جامعه را با اندیشههای تابناک ائمه اطهار(ع) و آموزههای قرآن کریم بیشتر آشنا کنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کهک روحانیون مستقر را مسئول شئون فرهنگی مردم دانست و یادآور شد: روحانیون مستقر باید نسبت به وضعیت فرهنگی روستاهای محل خدمت خودشان اطلاعات و آشنایی دقیقی داشته باشند تا بر اساس آن به انجام فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی بپردازند.
در این جلسه روحانیون مستقر ایدهها و پیشنهادات خود را برای بهبود امور فرهنگی و تبلیغی ارائه دادند و در پایان جلسه مقرر شد روحانیون مستقر طرحها و ایدههای فرهنگی و تبلیغی خودشان را به اداره تبلیغات اسلامی کهک ارائه کنند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی کهک قم با اشاره به نیاز روستاها به اعزام روحانیون، کمبود اعتبار را مانع جذب روحانیون مستقر در روستاها عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام خلیل سمیعا در جلسه هماندیشی روحانیون مستقر در شهر کهک قم که در اداره تبلیغات اسلامی این شهر برگزار شد وظیفه روحانیون مستقر را در تبیین آموزههای اسلام و تشیع خطیر عنوان کرد و اظهار داشت: مردم باید احساس کنند که حضور روحانیون در روستاها باعث خیر و برکت و برطرف شدن مشکلات آنها خواهد شد.
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