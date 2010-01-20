به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁮الاسلام خلیل سمیعا در جلسه هم⁮اندیشی روحانیون مستقر در شهر کهک قم که در اداره تبلیغات اسلامی این شهر برگزار شد وظیفه روحانیون مستقر را در تبیین آموزه⁮های اسلام و تشیع خطیر عنوان کرد و اظهار داشت: مردم باید احساس کنند که حضور روحانیون در روستاها باعث خیر و برکت و برطرف شدن مشکلات آنها خواهد شد.



وی به برخی کارکردهای مثبت حضور روحانیون در روستاها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل کمبود اعتبار، توان جذب بیشتر مبلغان برای استقرار در روستاها را نداریم و این در حالیست که نیاز به روحانیون در روستاها به شدت احساس می⁮شود.



سمیعا ادامه داد: در شرایط کنونی که دشمنان هجمه⁮های فراوانی به اعتقادات جوانان ما وارد می⁮کنند، روحانیون مستقر باید این قشر حساس جامعه را با اندیشه⁮های تابناک ائمه اطهار(ع) و آموزه⁮های قرآن کریم بیشتر آشنا کنند.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی کهک روحانیون مستقر را مسئول شئون فرهنگی مردم دانست و یادآور شد: روحانیون مستقر باید نسبت به وضعیت فرهنگی روستاهای محل خدمت خودشان اطلاعات و آشنایی دقیقی داشته باشند تا بر اساس آن به انجام فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی بپردازند.



در این جلسه روحانیون مستقر ایده⁮ها و پیشنهادات خود را برای بهبود امور فرهنگی و تبلیغی ارائه دادند و در پایان جلسه مقرر شد روحانیون مستقر طرحها و ایده⁮های فرهنگی و تبلیغی خودشان را به اداره تبلیغات اسلامی کهک ارائه کنند.