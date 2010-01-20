جذابیت ویژه برای مثلث دایی،کاشانی،انصاریفرد/ سپاهان و نبرد با ملوانان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم لیگ برتر باشگاه‌های کشور از روز جمعه با برگزاری هشت دیدار آغاز می شود و روز شنبه هفته پیش رو با رویارویی تیم‌های استیل آذین و استقلال به پایان می رسد. دیدارهای هفته بیست و چهارم لیگ برتر در یک نگاه به این شرح است:

ابومسلم خراسان - پیکان قزوین

این راهی که ابومسلم می رود، به لیگ دسته اول ختم می شود. سیاه جامگان مشهدی برای ماندن در لیگ برتر باید طرحی نو دراندازند و ترک عادت کنند. آنها به باخت عادت کرده‌اند و هر هفته به سقوط نزدیک تر می شوند. این هفته ابومسلم در خانه میزبان پیکان است که خود زخم خورده از استیل آذین است. جدال ناکامان هفته بیست و سوم که یکی برای رسیدن به صف بالانشینان تلاش می کند و دیگری برای فرار از سقوط، عصر جمعه‌ای جذاب برای فوتبالدوستان مشهدی می سازد.

پاس همدان - صبای قم

جدال این دو تیم جدال احیا شدگان است. پاس همدان و صبای قم در هفته‌های گذشته از قالب یک تیم همیشه بازنده خارج شده و سیری صعودی در جدول آغاز کرده‌اند. این دو تیم عصر جمعه در ورزشگاه قدس همدان مقابل هم صف آرایی می کنند. پاس در کمتر از یک هفته پس از متوقف کردن صدرنشین لیگ برتر این هفته در جدالی خانگی به دنبال پیروزی مقابل صباست. فاصله امتیازی تیم‌های مس و راه آهن به این تیم خیلی نزدیک است و شاگردان مدیرروستا راهی به جز پیروزی مقابل صبا ندارند، چرا که در غیر این صورت مجددا باید به جمع فانوس به دستان بازگردند.

مس کرمان - شاهین بوشهر

شاهین این روزها روی ابرها سیر می کند. تیمی که به پرسپولیس چهار گل زده و یک هفته در ویترین فوتبال ایران درخشیده ، در هفته بیست و چهارم میهمان مس کرمان است. شرایط این دو تیم زمین تا آسمان با هم فرق می کند. یکی در اوج و دیگری غرق در بحران. مس کرمان می تواند با برتری مقابل شاهین از انتهای جدول فرار کرده و این تیم را همنشین قعرنشینان کند، آیا تیم لوکا انگیزه‌ای بهتر و بیشتر برای غلبه بر تیم بوشهری می خواهد؟!

سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی

زردپوشان اصفهانی با دو تساوی برابر فولادخوزستان و پاس همدان به بالانشینان جدول رده بندی این فرصت را دادند تا به جایگاه‌شان نزدیک شوند اما آنها تعارف این تیم را رد کرده و مقابل دیگر تیم‌ها تن به شکست و تساوی داده اند. سپاهان با وجود این تساوی‌ها کماکان صدرنشین مطلق جدول رده بندی است و این هفته با ملوان بندرانزلی دیدار می کند. سپاهان در بازی رفت مقابل این تیم با نتیجه تساوی یک بریک متوقف شد. اما آن تیم ملوان با تیمی که روز جمعه مقابل سپاهان صف آرایی خواهد کرد، تفاوت‌هایی دارد که مهم ترین آن غیب محمد احمدزاده روی نیمکت سپیدپوشان است. باید دید تیم ملوان با پورغلامی مقابل سپاهان چه می کند، او که هنوز با ملوان رنگ شکست و ناکامی را ندیده است.

استقلال اهواز - ذوب آهن اصفهان

سیرنزولی تیم استقلال اهواز در چهار هفته گذشته عجیب و دور از انتظار بوده است. این تیم در چهار دیدار اخیر خود شکست خورده و هیچ امتیازی کسب نکرده است. حاصل این عملکرد ضعیف و دوراز انتظار سقوط به رده دوازدهم جدول و نزدیک شدن به صف قعرنشینان است. باقری نیا که همچنان از سوی برادران شفیع زاده حمایت می شود، این هفته تیمش را در مصاف با ذوب آهن صف آرایی می کند. شکست و ناکامی در این بازی شاید داستان را برای باقری نیا و تیمش تغییر دهد به همین خاطر او باید نهایت توان خود را به کار گیرد تا در دیدار برابر ذوب آهن، تیم دوم جدول رده بندی، با حداکثر امتیاز از زمین خارج شود.

سایپا کرج - فولاد خوزستان

نکته جالب توجه این بازی رویارویی محمد مایلی کهن با مجید جلالی است. این دو که سابقه همکاری با یکدیگر را دارند و در اتفاقات و حوادث پیرامون فوتبال همیشه از هم حمایت کرده‌اند، روز جمعه مقابل هم می ایستند. شرایط امروز آنها به گونه‌ای است که حداقل برای یک 90 دقیقه دیدار عصر جمعه به هم رحم نمی کنند. سایپا برای رساندن خود به نیمه بالای جدول و فولاد برای فرار از جمع فانوس به دستان به کمتر از سه امتیاز دیدار روز جمعه قانع نیستند.

تراکتورسازی تبریز - مقاومت شهید سپاسی شیراز

بازهم تراکتور، بازهم طرفداران پرشور این تیم و بازهم ورزشگاه یادگار امام (ره). روز جمعه تیم تراکتورسازی در خانه از تیم مقاومت شهید سپاسی پذیرایی می کند. تقابل تیم‌های ششم و نهم جدول رده بندی لیگ برتر که فاصله امتیازشان 2 امتیاز است، می تواند در نوع خود جذاب و تماشایی باشد، به ویژه در یک ورزشگاهی که همیشه مملو از تماشاگر است.

پرسپولیس - راه آهن شهرری

بدون تعارف دیدار روز جمعه پرسپولیس - راه آهن شهرری، دوئل حبیب کاشانی با محمدحسن انصاریفرد است. تقابل این دو باهم از زمانی آغاز شد که با حضور کاشانی در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، پرونده انصاریفرد در این باشگاه بسته شد. روز جمعه آنها رودرروی هم می ایستند، باید دید دوئل مدیران عامل پرسپولیس و راه آهن را کدامیک می برند.

پرسپولیس هنوز با علی دایی نبرده و در دوبازی اخیر که وی روی نیمکت این تیم نشسته یک تساوی خانگی و یک شکست سنگین خارج از خانه عاید سرخپوشان شده است. دایی که با هدف نگاه داشتن پرسپولیس در رده سوم لیگ هدایت این تیم را پذیرفت، در هفته بیست و چهارم و در مصاف با تیم شانزدهم جدول به یک پیروزی خانگی می اندیشد. این پیروزی می تواند، پرسپولیس را که زخم چنگال‌های شاهین را بر دوش دارد، به آینده امیدوار کند.

در آخرین نظرسنجی برنامه 90 پرسپولیس پرطرفدارترین تیم لیگ برتر شد اما این تیم پرطرفدار هفته هاست بیش از 20 هزار تماشاگر را به ورزشگاه آزادی نمی آورد. پرسپولیس در دیدار برابر راه آهن پس از مدت‌ها در یک روز تعطیل به میدان می رود. سرخپوشان امیدوارند در این بازی خانگی بازهم سکوهای ورزشگاه آزادی میزبان هوادارانی باشد که هفته‌هاست از این تیم یک بازی خوب ندیده اند.



- برنامه دیدارهای هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 2/11/88

* ابومسلم خراسان - پیکان قزوین، ساعت 14:45، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* پاس همدان - صبای قم، ساعت 14:45، ورزشگاه قدس همدان

* مس کرمان - شاهین بوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:15، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

* استقلال اهواز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز

* سایپا کرج - فولاد خوزستان، ساعت 15:15، ورزشگاه انقلاب کرج

* تراکتورسازی تبریز - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 15:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* پرسپولیس - راه آهن شهرری، ساعت 15:15، ورزشگاه آزادی تهران

شنبه - 3/11/88

* استیل آذین تهران - استقلال تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه آزادی تهران

جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفته بیست و سوم