شورجه به خبرنگار مهر گفت: حسن نجفی در حال بازنویسی فیلمنامه است و به محض آماده شدن آن، وارد بحث قراردادها و پیشتولید میشویم. این پروژه نیمه اول سال 89 به مرحله فیلمبرداری میرسد.
این تهیهکننده درباره جزئیات دیگر فیلم گفت: در "آسمان هشتم" تعدادی از بازیگران آذربایجان و باکو حضور خواهند داشت که مذاکراتی نیز با آقای نجفی داشتهاند و بازیگرانی از ایران نیز در این پروژه همکاری دارند.
به گفته شورجه فیلمبرداری این فیلم در مشهد مقدس انجام میشود، "آسمان هشتم" داستان خانوادهای است که از جمهوری آذربایجان برای درمان بیماری یکی از اعضای خانوادهشان عازم مشهد میشوند. حسن نجفی پیشتر فیلم سینمایی "سهم گمشده" را کارگردانی کرده است.
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