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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۸:۴۸

عاشوری:

نگاه شعاری به محیط زیست مسیر پرمخاطره ای برای سلامت جامعه رقم می زند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری استان مرکزی هشدار داد که نگاه شعاری به محیط زیست و جدی نگرفتن جایگاه آن، مسیر پر مخاطره ای را برای سلامت جامعه رقم می زند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمدرضا عاشوری در حاشیه نشست مدیران واحدهای صنعتی نقش این واحد ها در آلایندگی محیط زیست در جمع خبرنگاران در اراک افزود: در اولویت قرار دادن مسائل زیست محیطی و رعایت قوانین آن از اقدامات پیشگیرانه است و اگر این مباحث در کانون توجه قرار نگیرد در درازمدت هزینه های سنگین و جبران ناپذیر دارد.

وی اضافه کرد: انسان سالم محور توسعه است و اهداف صرفا اقتصادی نباید به قیمت تهدید و صدمه سلامت انسان و محیط زیست تمام شود.

عاشوری خاطرنشان کرد: هزینه های حوزه درمان سرسام آور است و می توان با بسیاری از امور پیشگیرانه در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و کاهش آلاینده های ناشی از تولید و زندگی انسانی این هزینه های روز افزون را کاهش داد.

وی با اشاره به اقدامات تعریف شده زیست محیطی در برنامه چهارم توسعه گفت: اگرچه تمامی اهداف تعیین شده در این بخش به طور کامل محقق نشده اما رویکرد باز و هدفمند در تعریف اقدامات موثر در برنامه پنجم توسعه استان مرکزی پیش بینی شده است.

عاشوری بیان داشت: نهادینه کردن مباحث زیست محیطی در جامعه به فرهنگسازی از سنین پیش از دبستان توام با اقدامات عملیاتی نیاز دارد و می طلبد مسئولان اجرایی ، فرهنگی و نهادهای آموزشی در این زمینه تدبیر و برنامه ریزی کنند.

وی، توجه به ظرفیتهای موجود در آمایش سرزمین، رعایت موازین زیست محیطی و احترام به حفظ تعادل بین منابع و فعالیت های انسانی را از ضروریان برنامه های توسعه برای شهرهای آلوده ای مانند اراک عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی استانداری مرکزی گفت: تاثیرات آلودگی های زیست محیطی تنها متوجه یک منطقه نیست بلکه مخاطرات جهانی دارد و هیچ فرد حقیقی و حقوقی مجاز نیست با نادیده گرفتن مقررات و با منافع خاص به آن لطمه بزند.

کد مطلب 1020231

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