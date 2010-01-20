مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن کریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اولویتها و برنامه های خود به عنوان رئیس جدید این سازمان گفت: در حال حاضر در این فرصت تا پایان سال باید به جمع کردن برنامه های خود بپردازیم و همچنین بخشهایی که نیاز به بازنگری و ارتقاء دارد را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

وی افزود: در حوزه قرآن در سازمان تبلیغات اسلامی باید به نحوی کار کنیم که برنامه دراز مدت داشته باشیم ، به سمت کارهای تأثیرگذار و عمیق بریم و از ظرفیتهای موجود استفاده و شناسایی کنیم. استفاه از ظرفیتهای موجود به معنای شناسایی و استفاده از ظرفیتهایی است که بخشی از آنها به دستگاه های دولتی، بخشی به دستگاه های مردمی و بخشی به خود نیروهای قرآنی باز می گردد.

قره‌شیخلو گفت: باید تعامل خود را با ظرفیتهای موجود بیشتر کنیم، از سوی دیگر در چارچوب سازمان تبلیغات اسلامی نیز امکانات و توانایی های مناسبی چون حوزه هنری سازمان، موسسه تبیان، پژوهشکده باقرالعلوم و خبرگزاری مهر وجود دارد و دارالقرآن باید در این مجموعه ها بیشتر باشد.

وی تدوین برنامه بلند مدت 5 ساله سازمان دارالقرآن در حوزه های مختلف براساس شرح وظایفی که بر عهده سازمان تبلیغات و سازمان دارالقرآن است را از مهمترین اولویتهای کاری خود دانست و گفت: تدوین این برنامه بلند مدت مشخص می کند که چشم انداز ما برای پنج سال آینده چیست و در راستای سند 20 ساله نظام چه اهدافی را باید تحقق ببخشیم، چرا که همه سازمانها و دستگاه ها مکلف هستند در راستای این سند 20 ساله حرکت کنند و ما باید در این زمینه برنامه هایی داشته باشیم تا به آن اهداف در حوزه فرهنگی برسیم.

مهدی قره شیخلو بر گسترش تعاملات سازمان دارالقرآن تأکید کرد و گفت: باید تعاملات خود را با بخشهای قرآنی و فرهنگی کشور و نیروهای قرآنی گسترش دهیم. چرا که نیروهای قرآنی جایگاه مهمی دارند که باید از آنها بیشتر استفاده کنیم.

وی همچنین گفت: تأکید بر گسترش روابط با نیروهای قرآنی بدین معنا نیست که سازمان تا کنون از چنین ارتباطهایی بی بهره بوده است بلکه تنها با هدف تقویت این ارتباط مطرح شده است.



رئیس جدید سازمان دارالقرآن کریم در رابطه با پیشنهاد تشکیل باشگاه قرآنی که پیشتر از سوی معاونت مطالعات راهبردی و تربیت قرآنی به مسئولیت سید محسن خدام حسینی مطرح شده و محمد خواجوی رئیس سابق سازمان دارالقرآن در جلسه تودیع خود مورد تأکید قرار داد گفت: این پیشنهاد یکی از برنامه هایی است که می توان آن را در برنامه های دراز مدت سازمان پیش بینی کرد و باید کار کارشناسی بیشتری روی آن صورت گیرد و در هئیت امنا این مسئله مورد تأکید قرار گیرد و معاونت مطالعات راهبری این طرح را به صورت تفصیلی بیان کرده تا بتوان آن را پیگیری کرد.