نظریه را مجموعه ای از ساختارها (مفاهیم)، تعاریف وقضایای مرتبط به هم میداند که با مشخص نمودن روابط بین متغیرها، بــه منظور توضیح وپیش بینی پدیدهها، تصویر منظمی از آنان را ارائه میکند.
نظریه فقط نظریه پردازی ایده آلیستی وعقل سلیم نیست، بلکه چون واقعیتها خود سخن نمی گویند، پس باید یک چارچوب تجربی قابل بررسی برای معنی دادن به واقعیتهای آن داشته باشیم. نظریه روشی برای درک یا مشاهده واقعیتهاست که به دنیای مجهول یا مبهم اطراف معنی می دهد.
بر این اساس پیشبینی بحران اقتصاد جهانی به سبب وجود علل و عوامل غیر اقتصادی دخیل در آن میتواند مورد توجه نظریه روابط بینالملل باشد. به رغم این موضوع اغلب نظریهپردازان روابط بینالملل معتقدند که پیشبینی بحران اقتصادی جاری در حوزه مطالعاتی نظریه روابط بینالملل جای نمیگیرد.
اونف: پدیده بحران اقتصادی ماهیتی کلی که در حوزه نظریهپردازی روابط بینالملل باشد نیست
نیکولاس اونف بنیانگذار نظریه اجتماعی روابط بینالملل (سازهانگاری) در اینباره به مهر گفت: علت این امر این است که نظریههای روابط بینالملل بیان کننده مفاهیم "عام" و "کلی" هستند و به رغم پیش بینیپذیری آنها، امکان پیشبینی حوادث و وقایع را ندارند.
وی یادآور شد: علاوه بر این اکثر نظریههای روابط بینالملل را نمیتوان در شمار نظریههایی که بتوانند پدیدههای اقتصادی را پیشبینی کنند، به شمار آورد. واضح است که این پدیدهها توسط متفکران اقتصادی بهتر تبیین میشوند.
کاتزنشتاین: بحران اقتصادی ناتوانی نظریههای خردگرا را نمایان ساخت
پیتر کاتزنشتاین از بنیانگذاران سازهانگاری و استاد دانشگاه کرنل نیز در این مورد به مهر گفت: هیچ کس به خوبی نمیتواند این مسئله را پیش بینی کند. نظریات خردگرایی و انتظاراتی که این نظریات دارند بعد از این بحران متحمل شکست سختی شد . به طور کلی من تردید دارم که این موضوع بتواند خیلی بر روی ویژگی تحقیقات و پژوهشها تأثیرگذار باشد.
هارول: ضعف ساختارهای نظام سرمایهداری بهخوبی در نظریه روابط بینالملل مورد توجه قرار نگرفته است
اندرو هارول رئیس مرکز مطالعات بینالمللی دانشگاه آکسفورد نیز عنوان کرد: من تصور میکنم که علت این ناتوانی را باید در توجه اندک به "منافع" و "ساختارهای فراموش شده" جستجو کرد. در مورد مفهوم اول باید توجه داشت که در دهه 1990 میلادی موضوع نحوه رفتار بازیگران خود محور قبلا نیز مشاهده شده بود. موضوع دیگر ساختارهای فراموش شده است. از جمله این ساختارها میتوان به ضعف ساختارهای سرمایهداری جهانی اشاره کرد.
وایزیگر: برخی نظریهها تا حدودی بحران اقتصادی جاری را پیشبینی کرده بودند
الکس وایزیگر استاد علوم سیاسی در دانشگاه پنسیلوانیا و از اندیشمندان برجسته روابط بینالملل در این خصوص گفت: در پاسخ به این سوال باید خاطر نشان کنم که من خیلی اطلاعات کامل و دقیقی در این خصوص نمیتوانم ارائه کنم. ولی من گمان میکنم حداقل برخی از صاحبنظران معتقد هستند که چیزی شبیه به بحران را پیش بینی کرده بودند. صاحبنظران علوم گوناگونی این پدیده را به طور دقیق پیش بینی کرده بودند.
بنت: برخی نظریهها قابلیت پیشبینی ندارند
اندرو بنت استاد روابط بینالملل در دانشگاه جورج تاون در این خصوص معتقد است: باید توجه داشت که برخی از نظریهها، قدرت تبیینکنندگی بیشتری در مقایسه با پیشبینی کردن دارند. این در حالی است که برخی دیگر از نظریهها قدرت پیشبینی بیشتری در مقایسه با تبیین دارند.
وی گفت: باید توجه داشت که اگر کسی بتواند بحران اقتصادی را پیشبینی کند قطعا به فرد مشهوری تبدیل خواهد شد چرا که میتواند از طریق این پیشبینی به ثروت هنگفتی دست یابد.
سزا: نظریههای روابط بینالملل قادر به پیشبینی بحران اقتصادی نیستند
مارکو سزا استاد دانشگاه جانز هاپکینز دراین خصوص اظهار داشت: در پاسخ به این سوال به این نکته باید توجه داشت که نظریههای روابط بینالملل وقایع و موضوعات سیاسی را مورد توجه قرار میدهند. لذا خیلی جای تعجب نخواهد بود که این نظریهها نتوانند بحران مالی جهانی را پیش بینی نمایند.
سایدمن: نظریه روابط بینالملل میتواند عکسالعمل کشورها به بحران را پیشبینی کند و نه خود بحران را
استفان سایدمن استاد علوم سیاسی دانشگاه مکگیل کانادا نیز در این خصوص یادآور شد: خیلی روشن نیست که نظریهای نتوانسته باشد این بحران را پیش بینی کند. در واقع این موضوع باید مورد پرسش قرار گیرد که چه چیزی پیش بینی شود؟
استاد دانشگاه مکگیل خاطر نشان کرد: مانند استدلالهایی که در مورد پایان جنگ سرد وجود داشت دو فرآیند در اینجا قابل شناسایی است. یک موضوع این است که با یک رویداد واقعی مواجهیم و مسئله دوم عکس العملها و پاسخهایی است که در مقابل این رویداد عنوان شده است.
سایدمن افزود: در این بحران ما شاهد افت شدید بازار و جریان سرمایه بودیم که متعاقبا عکس العملهایی به این رویدادها داده شد.
سایدمن گفت: بایستی به این موضوع توجه داشت که بسیاری از نظریههای روابط بینالملل در مقابل نوسانات و تغییراتی که در چرخههای اقتصاد جهانی به وجود میآیند، از قابلیت برخوردار نیستند. به عبارت دیگر آنها ابزار تحلیل این مسائل را ندارند.
وی تصریح کرد: در واقع کاری که نظریه روابط بینالملل باید انجام دهد این است که مناسبات میان کشورها و نهادها و سازمانها را مورد مطالعه و تحلیل قرار دهد.
سایدمن تأکید کرد: من معتقدم چند نظریه را میتوان برای بررسی این سؤالات و موضوعات مورد توجه قرار داد. اولین نظریه، نظریه ثبات هژمونیک است. کاهش نسبی قدرت اقتصادی آمریکا (که در صنعت خودرو سازی و اقتصاد این کشور به طور عام رخ داده) اراده و خواست و توانایی این کشور را برای حمایت از اقتصاد بین المللی زیر سؤال برده است. لذا ما میبینیم که در ضعف این هژمون برخی کشورها به نوعی حمایتگرایی اقتصادی روی میآورند.
وی یادآور شد: باید توجه داشت که در طول این بحران ما شاهد نوعی جنگ تجاری یا کاهش ارزش پول از سوی دولتها نبودیم.
سایدمن در ادامه با اشاره به رهیافتهای موثر برای ارزیابی عکس العملها به این بحران، گفت: برای تحلیل عکسالعملها نسبت به این بحران میتوانیم به تحلیلهای "هلن میلنر" و یا کارهای شبیه آن به عنوان مثال لیبرالیسم روی آوریم. بر اساس این نظریه بازیگران داخلی به مسائل داخلی علاقمند هستند و بازیگران قدرتمند هنوز ارتباط و پیوند وثیقی با اقتصاد بینالمللی داشته و تمایل دارند محدودیتها و موانع تجاری کمتر شود، مانند هالیوود، اپل و مایکروسافت .
وی در پایان افزود: لذا نظریههای روابط بینالملل میتوانند به عکس العمل کشورها بپردازند و چگونگی عکس العملهای آنان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند ولی ابزار اینکه بتوانند چنین اتفاقاتی را پیش بینی کنند در اختیار ندارند.
برنسکاتر: بسیاری از پدیدههای بینالمللی قابل پیشبینی نیستند
فیلیکس برنسکاتر استاد روابط بینالملل در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن نیز معتقد است: در وهله اول باید توجه داشت که این نظریه ها توان درک چگونگی کارکرد نظام بانکی را ندارند. موضوع دوم این است که بسیاری از پدیدههای بینالمللی قابلیت پیشبینیپذیری را ندارند.
دوران: پیشبینی بحران اقتصادی در حوزه مطالعاتی نظریه روابط بینالملل نیست
چارلز دوران از اندیشمندان برجسته روابط بین الملل و استاد روابط بین الملل دانشگاه جانز هاپکینز و مدیر مرکز مطالعات کانادا و مدیر برنامه جهانی "تاریخ و نظریه" نیز در این زمینه به مهر گفت: این حوزه اقتصاد و قلمرو ارزیابی رکود و بحران اقتصادی است و نه نظریه روابط بین الملل. به عبارت دیگر تبیین و پیش بینی بحران اقتصادی کنونی از طریق نظریه روابط بین الملل ممکن نیست.
گولد: به رغم میان رشتهای بودن علم روابط بینالملل، این علم نمیتواند بحران اقتصادی را پیشبینی کند
هری گولد از اندیشمندان روابط بین الملل و استاد دانشگاه فلوریدا نیز در این خصوص معتقد است: نظریههای روابط بینالملل قادر به پیشبینی بحران اقتصادی نیستند چرا که این نظریهها، نظریههای مربوط به سیاست هستند و نه مربوط به حوزه اقتصاد.
استاد دانشگاه فلوریدا افزود: البته باید در نظر داشت نظریههای روابط بینالملل این قابلیت را دارند که موضوعاتی متفاوت از حوزههای گوناگون را مورد بررسی قرار دهند.
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