جهان علاوه بر بحران اقتصادی درگیر بحران ارزشهاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این گزارش به نوعی نظر سنجی جدید و عمومی درباره ارزشها محسوب میشود که با حضور 130 هزار نفر از فرانسه، آلمان، هندوستان، اندونزی، مکزیک، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، ترکیه و ایالات متحده امریکا انجام شده است.
نتایج این نظرسنجیها نشاندهنده سقوط اعتماد در رابطه با ارزشها دردنیای تجارت است. تنها یک چهارم از شرکتکنندگان در مجموع اعتقاد دارند که تجارت چند ملیتی رویکرد ارزشی در بخشها ایجاد کرده اما 40 درصد اعتقاد دارند که تجارتهای کوچک و متوسط چنین رویکری دارند.
به طور تقریبی دو سوم از شرکتکنندگان بر این باور هستند که مردم ارزشهایی را که در زندگی خصوصی خود رعایت میکنند در زندگی حرفهای خود نادیده میگیرند. زمانی که از آنها درباره این مطلب سوال شده است که آیا شرکتها مسئولیت اولیه سهامداران، کارمندان، مشتریان را برعهده دارند یا هر سه مسئول هستند نیمی از شرکت کنندگان مسئولیت هر سه را متذکر شدهاند.
کلاوس شواب مؤسس و مدیر اجرایی مجمع جهانی اقتصاد اظهار داشت که این گزارش نیاز تعیین یک مجموعه از ارزشها را در رابطه با نهادهای اقتصاد جهانی و مکانیسمهای شرکتهای بینالمللی مورد تأکید قرار میدهد.
وی افزود: نظام کنونی ما در رعایت تعهدات خود نسبت به 3 میلیارد نفر در دنیا موفق نبوده است. از آنجا که ما در آستانه این شکاف قرار گرفتهایم فرهنگهای مدنی، تجاری و سیاسی ما باید تغییر کنند. به همین دلیل است که مجمع جهانی اقتصاد رهبران جهانی را از تمام بخشهای اجتماع در نشست سالانه داوس کلوسترز گردهم جمع میکند تا ارزشهایی را که زیر ساخت نظام جهانی همکاری را تشکیل دادهاند مورد تجدید نظر قرار دهند.
این گزارش همچنین به جمعآوری مقالههایی درباره موضوع ارزشها برای دوران پس از بحران اقتصاد از 15 نفر از رهبران دینی برجسته جهانی و سازمان دینی کرده است که در میان برخی از آنها میتوان به مقالات حجتالاسلام سید محمد خاتمی رئیس بنیاد گفتگوی بین تمدنها، دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری، رینهار مارکس اسقف اعظم مونیخ، بارتالامه اول پاتریاک قسطنطنیه، راوی شاکر موسس بنیاد هنر زندگی کردن از هندوستان، یوکی ماتسونگا رئیس فدراسیون بودائی ژاپن اشاره کرد.
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