دولت تکالیف قانونی خود در مورد کاهش آلودگی هوا را انجام دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر معصومه ابتکار در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران گفت: بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا شاخص کیفیت هوا در آذر 88 نسبت به آذر 87 در وضعیت نامطلوبتری قرار دارد و همچنین روزهای ناسالم در 9 ماهه اول سال جاری بیشتر از روزهای ناسالم در این بازه زمانی در سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به اینکه امسال در سال پایانی برنامه کاهش آلودگی هوا قرار داریم که در سال 78 پایه گذاری و در 79 عملیاتی شد بیان اشت: ‌این برنامه در سالهای اول پیشرفت قابل توجهی داشت و مواردی مانند استاندارد شدن خودروهای تولیدی کشور، حذف سرب از بنزین، تعیین ضوابط و مقررات توسعه اتوبوسهای گاز سوز و... را انجام داد اما متاسفانه بعد از چند سال ادامه پیدا نکرد.

ابتکار به قانون برنامه چهار سال توسعه و تکلیف نمودن این برنامه به کاهش آلودگی هوای 8 شهرکشور از جمله تهران اشاره کرد و ادامه داد:‌ بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس متاسفانه این تکالیف رها شده ومعطل مانده است.

این عضو شورا با بیان برنامه‌ها و عملکرد کمیته محیط زیست شورای شهر در خصوص کاهش آلودگی هوا گفت:‌ ادامه برنامه کاهش آلودگی هوا مشخص نیست. تهران نیز نیازمند برنامه‌ای جامع برای تهران است و با توجه به اینکه نباید در خلاء برنامه‌ای قرار بگیریم شورا آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده است.

عضو کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران ورود آلاینده‌های جدید مانند بنزن و بخار ناشی از پمپ بنزین و بنزین را از موارد نگران کننده که آثار منفی زیادی به دنبال دارند خواند و افزود: وزارت نفت دراین زمینه طرحی را در دستور کار قرار داد اما به دلیل محدودیت اعتبارات عملی نشدو در حد مطالعه باقی ماند.

وی خاطرنشان ساخت:‌ دولت نیز دستگاههای سنجش آلودگی هوا در اختیار دارد که هنوز آنها را راه‌اندازی نکرده با راه‌اندازی این دستگاهها امکان تهیه نقشه کامل از آلودگی هوای تهران فراهم می‌شود.

ابتکار رفع مشکل آلودگی هوا را نیازمند همکاری فرا بخشی دانست و گفت: ‌ما در هر طبقه و جناحی که باشیم آلودگی هوا به ما آسیب می‌زند. این درد مشترکی است که عادلانه توزیع شده است.