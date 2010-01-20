اخبار کوتاه ورزشی از استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، معاون اداره‌ کل تربیت‌ بدنی استان مرکزی از راهیابی 225 ورزشکار این استان به مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان خبر داد و گفت: مرحله مقدماتی سومین دوره المپیاد ورزش ایرانیان از اوایل تابستان در 35 رشته آغاز شده است که ورزشکاران استان مرکزی به جز در رشته‌های شمشیربازی، اسکی، راگبی و گلف، در مسابقات سایر رشته‌ها حضور دارند.



سهید ملکی با بیان اینکه تعدادی از فدراسیون ‌ها برای حضور در سومین دوره المپیاد ایرانیان مسابقات انتخابی برگزار نکردند، تصریح کرد: برخی فدراسیون‌ ها ملاک حضور در مرحله نهایی سومین دوره المپیاد ایرانیان را عناوین کسب شده در مسابقات دوره گذشته تعیین کردند که این مسئله به ضرر استان مرکزی شده است.



وی با اشاره به برگزاری سومین دوره المپیاد ایرانیان در رده سنی زیر 20 سال، افزود: سال گذشته این مسابقات در سه رده سنی برگزار شد که ما با 800 ورزشکار توانستیم 99 مدال کسب کنیم اما، امسال نه تنها مسابقات در دو مرحله برگزار می‌ شود بلکه، رقابت‌ ها تنها در رده سنی جوانان برگزار می ‌شود؛ دلیل این موضوع هم پیش‌ بینی برگزاری بازی‌ های کشورهای اسلامی در ایران بود که آن زمان سازمان تربیت‌ بدنی تصمیم‌ گرفت مسابقات را در یک رده سنی برگزار کند و فکر می ‌کنم از سال‌ آینده باز هم مسابقات با همان روال سال‌ های قبل برگزار شود.



معاون اداره کل تربیت‌ بدنی استان مرکزی خاطرنشان کرد: تاکنون ورزشکاران استان در 19 رشته مردان و 15 رشته بانوان موفق به کسب سهمیه شده ‌اند که مسابقات هاکی مردان و سپک‌ تاکرا مردان و زنان به میزبانی استان مرکزی و در اراک برگزار خواهد شد.

باید بسترهای توسعه ورزش بانوان فراهم شود

مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی بر توسعه هرچه بیشتر ورزش بانوان در سطح جامعه تاکید کرد و گفت: در سال های اخیر حرکت های خوبی در راستای همگانی شدن ورزش در بین بانوان انجام شده که این مسئله در نهایت به سود ورزش کشور خواهد بود.



خسرو قمری افزود: اعتقاد ما این است که توسعه ورزش در بین بانوان، نه تنها در این بخش بلکه، در کل جامعه اثرات مثبت خواهد داشت و تاثیر آن در ابعاد مختلف غیرقابل انکار است لذا، در همین راستا و بر اساس سیاست های سازمان تربیت بدنی، توجه به ورزش بانوان در دستور کار قرار داشته است.



وی با بیان اینکه باید بسترهای توسعه ورزش بانوان، در جامعه فراهم شود، تصریح کرد: واقعیت این است که با توجه به فرهنگ و اعتقادات مردم، باید شرایط به گونه ای باشد که بانوان علاقه مند بدون هیچ نگرانی، به رشته ورزشی مورد علاقه خود بپردازند که در این راستا باید شرایط لازم مهیا شود.

تیم فوتسال تهران قهرمان مسابقات سرداران شهید خمین شد

مسئول تربیت بدنی تیپ روح الله خمین، از قهرمانی تیم شهید منصوری تهران در دهمین دوره مسابقات فوتسال سرداران و یک هزار شهید خمین خبر داد.

حسین براتی افزود: تیمهای فجر خمین ، زرندیه و ساوه به ترتیب عنوانهای دوم تا چهارم این رقابتها را کسب کردند.

وی اظهار داشت: در این مسابقات هشت تیم از تهران، شازند، زردندیه، محلات ، گلپایگان ، خوانسار و خمین با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان و پس از انجام 28 بازی در دو گروه چهار تیمی و در مدت یک هفته برگزاری این رقابتها تیم فوتسال تهران به مقام قهرمانی دست یافت.