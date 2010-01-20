اختصاص 30 میلیارد ریال تسهیلات به نانوایی های خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رسول فرزادفر شامگاه سه شنبه در حاشیه جلسه ستاد ارتقای مدیریت بهره وری و اصلاح الگوی مصرف افزود: تاکنون 41 میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی و بازسازی نانوایی ها در استان اختصاص یافته که از این مقدار 38 میلیارد و 130 میلیون ریال معادل 92 درصد از اعتبارات اختصاص داده شده به استان در شهرستان ها توزیع شده است.

دبیر تعزیرات آرد و نان خراسان رضوی اظهار داشت: در خراسان رضوی سه هزار و 964 واحد نانوایی وجود دارد که 24 درصد از این نانوایی ها معادل 946 واحد مشمول تسهیلات بازسازی و بهسازی شده اند.

فرزادفر از تکمیل بازسازی 836 واحد نانوایی خبر داد و افزود: 110 واحد در حال بازسازی هستند و یا مراحل دریافت وام را طی می کنند.

وی در خصوص استفاده از جوش شیرین در پخت نان تصریح کرد: استفاده از جوش شیرین در خراسان رضوی از هشت سال گذشته ممنوع شده است و به منظور پیشگیری از انجام این کار توسط نانوایان، استفاده از خمیر مایه مرطوب در استان اجباری شده است.

دبیر تعزیرات آرد و نان خراسان رضوی با بیان اینکه 75 درصد از سهم خمیر مایه نانوایان بصورت خمیرمایه مرطوب و در چهار مرحله طی ماه داده می شود، گفت: از ابتدای دی ماه تاکنون 84 تن خمیر مایه مرطوب و 16 تن خمیر مایه خشک بین نانوایی های مشهد توزیع شده است.

فرزادفر به نمونه گیری اتفاقی از 163 نانوایی در سطح استان اشاره کرد و گفت: در این نمونه گیری تنها سه واحد نانوایی در پخت نان از جوش شیرین استفاده کرده بودند که بنابر تاکید استاندار خراسان رضوی سهمیه آن ها قطع خواهد شد.