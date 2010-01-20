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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۹:۴۱

اختصاص 30 میلیارد ریال تسهیلات به نانوایی های خراسان رضوی

اختصاص 30 میلیارد ریال تسهیلات به نانوایی های خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر تعزیرات آرد و نان خراسان رضوی از توزیع 30 میلیارد و 830 میلیون ریال تسهیلات میان 946 واحد نانوایی در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رسول فرزادفر شامگاه سه شنبه در حاشیه جلسه ستاد ارتقای مدیریت بهره وری و اصلاح الگوی مصرف افزود: تاکنون 41 میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی و بازسازی نانوایی ها در استان اختصاص یافته که از این مقدار 38 میلیارد و 130 میلیون ریال معادل 92 درصد از اعتبارات اختصاص داده شده به استان در شهرستان ها توزیع شده است.

دبیر تعزیرات آرد و نان خراسان رضوی اظهار داشت: در خراسان رضوی سه هزار و 964 واحد نانوایی وجود دارد که 24 درصد از این نانوایی ها معادل 946 واحد مشمول تسهیلات بازسازی و بهسازی شده اند.

فرزادفر از تکمیل بازسازی 836 واحد نانوایی خبر داد و افزود: 110 واحد در حال بازسازی هستند و یا مراحل دریافت وام را طی می کنند.

وی در خصوص استفاده از جوش شیرین در پخت نان تصریح کرد: استفاده از جوش شیرین در خراسان رضوی از هشت سال گذشته ممنوع شده است و به منظور پیشگیری از انجام این کار توسط نانوایان، استفاده از خمیر مایه مرطوب در استان اجباری شده است.

دبیر تعزیرات آرد و نان خراسان رضوی با بیان اینکه 75 درصد از سهم خمیر مایه نانوایان بصورت خمیرمایه مرطوب و در چهار مرحله طی ماه داده می شود، گفت: از ابتدای دی ماه تاکنون 84 تن خمیر مایه مرطوب و 16 تن خمیر مایه خشک بین نانوایی های مشهد توزیع شده است.

فرزادفر به نمونه گیری اتفاقی از 163 نانوایی در سطح استان اشاره کرد و گفت: در این نمونه گیری تنها سه واحد نانوایی در پخت نان از جوش شیرین استفاده کرده بودند که بنابر تاکید استاندار خراسان رضوی سهمیه آن ها قطع خواهد شد.

کد مطلب 1020263

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