مالیات بر ارزش افزوده نباید مشمول تولیدکنندگان شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، داریوش هندویی شامگاه سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی مازندران پیرامون مالیات بر ارزش افزوده در سالن اجتماعات شرکت شهرکهای صنعتی استان افزود: بسیاری از تولیدکنندگان کشور به واسطه نبود نقدینگی به نزول خواری روی آورده اند.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید به جای اینکه از تولیدکننده حمایت کند به دنبال دریافت مالیات از ارزش افزوده محصول تولیدی اوست.

عضو شورای مرکزی خانه صنعت و معدن مازندران با اشاره به اینکه کشورهای توسعه یافته به دنبال بازدهی ملی از طریق تولید هستند، بیان کرد: در کشور باور اشخاص حقیقی و حقوقی به صاحبان صنایع بر این بوده که این عده تنها به دنبال منافع شخصی و کسب درآمد خود هستند.

هندویی با بیان اینکه اخذ مالیات ارزش افزوده از تولید کننده به معنای ابزاری برای ایجاد ربا و رشوه خواری در کشور است، یادآور شد: دردها و مشکلات صنعت و معدن کشور بارها به گوش مسئولان رسیده و باید استراتژی مشخصی برای رفع این مشکلات توسط دولت صورت گیرد.

وی با اعلام این مهم که کشورهای توسعه یافته صنعتی حتی در شرایط بحرانی به دنبال تبیین استراتژی مناسبی برای زنده ماندن و پویایی تولید کنندگان خود هستند، افزود: پایداری و احیا بنگاه های اقتصادی در کشورهای پیشرفته مفهوم و معنای واقعی دارد.

به گفته هندویی، کشورهای پیشرفته به دنبال افزایش بازدهی ملی و ماندگاری اشتغال در واحدهای تولیدی خود هستند.

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با اشاره به اینکه ایران در زمینه از نظر منابع و نیروی انسانی در ردیف کشورهای ثروتمند دنیا قرار دارد، خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم که کشور باید از طریق مالیات اداره شود در حالیکه این اخذ مالیات باید به صورت حساب شده و اصولی باشد.

وی با بیان اینکه این سیستم در همه کشورهای دنیا اجرایی شده است، بیان کرد: تفاوت کشورهای پیشرفته با ایران در این بوده که در آن کشورها از صاحبان صنایع مالیات افزوده بر ارزش اخذ می شود در حالیکه در ایران می خواهند از تولیدکننده مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنند که صحیح نیست.