تشکلهای مردم نهاد نباید توسط افراد فرصت طلب اداره شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الااسلام قربانعلی دری نجف آبادی ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای هیئت مدیره تشکل های مردم نهاد استان مرکزی در اراک افزود: جایگاه تشکل‌ های غیردولتی در سطح جامعه بسیارمهم و تاثیرگذار است و این موضوع بر اهمیت سلامت تشکل‌ های غیردولتی تاکید دارد.

وی برمردم نهاد بودن این تشکل‌ها تاکید کرد و افزود: تشکل‌های غیردولتی باید به صورت واقعی و در عمل مردم نهاد باشند و از وابسته کردن خود به دستگاه های دولتی و افراد و نهادهای مختلف پرهیز کنند.

دری نجف آبادی نقش تشکل‌های غیردولتی در رفع آسیب‌ ها و ناهنجاری اجتماعی را موثر ارزیابی کرد و بیان داشت: تشکل‌های غیردولتی نباید توسط افراد فرصت ‌طلب اداره و مدیریت شود و این تشکل ها باید به صورت اعتقادی و اخلاقی باشند که در این راستا باید تشکل های موجود در سطح استان تقویت و ساماندهی شوند.

دری ‌نجف ‌آبادی نظارت بر کانون‌ تشکل های غیردولتی را ضروری دانست و اظهار داشت: کانون تشکل‌ های غیردولتی باید بر اجرای برنامه ‌های اعضای تشکل‌ ها مدیریت و اشراف داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه کانون تشکل‌ های غیردولتی باید با هرگونه تخلف برخورد کند، بیان داشت: تشکل‌ های غیردولتی پل ارتباطی با دستگاه‌ و نهادهای ذی ‌ربط هستند و باید با مظاهر فساد برخورد کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تاکید بر اینکه اگر حضور تشکل ‌های غیردولتی بتواند فرهنگ مشارکت واقعی مردم را به وجود بیاورد، بسیار کار بزرگ و مثبتی است، خاطرنشان کرد: تشکل ‌های غیر دولتی می ‌توانند زمینه مشارکت مردم را در فعالیت ‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، درمانی و آموزشی فراهم کنند.

دری نجف ‌آبادی به توانمند سازی تشکل‌ های غیردولتی تاکید و تصریح کرد: هدف تشکل‌ های غیردولتی توانمندسازی و حمایت‌ های اجتماعی است تا خلأها و نقاط ضعف موجود در جامعه را رفع کنند.